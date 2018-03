Virpi Suutarin Suomi jakautuu kahtia perinnekinkku- ja nyhtökaurakansaan – yrittäjädokumentissa myös häät ja sydänkohtaus

Simopekka Virkkula

Alussa on kaksi Suomen kolkkaa – ja kaksi aistimusta dokumentaristi Virpi Suutarin makunystyröissä.

On Minigrip-pussillinen nyhtökauraa Helsingin Slush-tapahtumassa, aikamme bisnespöhinän ytimessä.

Ja on savuntuoksuinen palvikinkku pirtin pöydällä Pohjois-Satakunnan Honkajoella.

Kahdesta makumaailmasta lähtee viriämään elokuva nimeltä Yrittäjä – tekijänsä sanoin "humanistinen ja karnevalistinen luontodokumentti suomalaisista yrittäjistä".

Tampereen elokuvajuhlilla kotimaisen kantaesityksensä saava teos kertoo yrittäjyyden lisäksi kahdesta Suomesta ja kahdesta populaatiosta, kasvissyöjistä ja lihansyöjistä.

Lihatilalliset testasivat helsinkiläisohjaajaa

Elokuvan valmisteluvaiheessa Virpi Suutari kävi läpi parin sadan päähenkilötarjokkaan paperit. Oli kynsistudion pitäjää, hevosterapeuttia ja rakennusfirman pyörittäjää.

Dokumentaristin vaistot heräsivät kuitenkin ihan omia aikojaan, satunnaisissa kohtaamisissa.

Suutari ajautuu Pohjois-Satakunnan Honkajoelle. Vajaan kahden tuhannen asukkaan paikkakunnalla on pääkatu ja sen varrella surullinen joukko tyhjiä liiketiloja. Ohjaaja tuumaa, että täältä nyt ei ainakaan irtoa elokuvaa.

Kunnes sekatavarakaupassa vastaan tupsahtaa Jani Laine -niminen mies yhdessä perhekuntansa kanssa. Ventovieraat kulkijat kutsutaan kotiin kahville. Pöytään nostetaan valikoima perinnelihatuotteita.

Jälkeenpäin Suutari kuulee, että kyseessä oli testi. Jos helsinkiläisohjaaja nyrpistäisi nenäänsä palvikyljelle, ei tuttavuutta kannattaisi jatkaa.

Nyhtökaurabuumin kulisseissa

Samoihin aikoihin Helsingissä Slush-tapahtumassa Virpi Suutari saa hyppysiinsä näyte-erän uutta ja outoa elintarviketta ennen kuin sen maine räjähtää ilmiöksi.

Kaksi korkeasti koulutettua naista virittelee ekologista maailmanvallankumousta ruokalautasella. Maija Itkosen ja Reetta Kivelän aseena on laboratoriossa synnytetty innovaatio, kasvisproteiini nimeltä nyhtökaura.

Suutari tutustuu kaksikkoon täsmälleen oikealla hetkellä. Dokumenttikamera on paikalla tyhjässä teollisuushallissa, kun suurista kuljetuslaatikoista puretaan esille yrityksen ensimmäinen, Itä-Aasiassa räätälöity kone.

Kumous etenee hämmentävällä vauhdilla, ja Suutarin kuvausryhmä säntäilee kannoilla. Dokumenttiin tallentuu niin nyhtökauran Kiinan-valloitus kuin firman osake-enemmistön myynti Pauligille.

Kamerat mukana myös sairaalassa

Suutari seuraa päähenkilöitään kokonaisen vuoden. Paljon ehtii tapahtua, yllätyksiäkin. Vietetään häät, syntyy lapsia ja tivoliperheen äiti sairastuu.

Jani Laine soittaa hädissään ohjaajalle ja kertoo elvyttäneensä sydänkohtauksen saanutta vaimoaan. Kun akuutti vaara on ohi, kuvausryhmä taltioi perheen vierailun sairaalassa. Näkyy, että dokumentaristiin luotetaan.

Traagisista käänteistä huolimatta elokuvasta huokuu optimismi. Työelämän kuvauksessa se on aika harvinaista.

Virpi Suutarin Yrittäjä-dokumentin kansainvälinen ensi-ilta oli Göteborgin elokuvajuhlilla. Suomessa ensiesitys on Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpailussa 7.3. (Elokuvateatteri Plevna klo 20.) Yrittäjän valtakunnallinen elokuvateatteriensi-ilta on 23.3.

Kuka

Virpi Suutari

Virpi Suutari on Kajaanissa syntynyt 50-vuotias dokumenttielokuvien ohjaaja.

Suutari on saanut töistään runsaasti palkintoja, hänet on nimitetty taiteilijaprofessoriksi ja hän on työskennellyt DocPoint-festivaalin taiteellisena johtajana.

Suutari aloitti uransa 1990-luvulla tekemällä elokuvia yhdessä Susanna Helken kanssa. Suutarin tuoreimpia töitä ovat Auf Wiedersehen Finnland (2010), Hilton! (2013), Eedenistä pohjoiseen (2014), Eleganssi (2015) ja Yrittäjä (2018).

Tällä hetkellä Suutari työstää dokumenttielokuvaa Aino ja Alvar Aallosta. Ensi vuoden lopulla valmistuva elokuva on jo ostettu useisiin maihin.