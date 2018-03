Kuolemaan kurkannut: Tunnelin päässä oli soramonttu – Kuolemanrajalle voi viedä sairaus, suru tai seksi, ja moni vaikenee kokemuksesta vuosikymmeniä

Seuraavaksi Kontro alkaa selvittää pappien kuolemakäsityksiä ja suhtautumista eutanasiaan teologian väitöskirjassaan. Aihe on mielenkiintoinen, sillä kirkon virallinen kanta eutanasiaan on tiukka ei.

Kuoleman porteilla ihmiset näkevät valon, viheriöiviä niittyjä, hedelmiä tai soramontun. Tutkija Miia Kontro haastatteli kuolemanrajalla käyneitä ja koosti kokemukset kirjaksi. Helvettiä tulenlieskoineen ei tuonpuoleisessa näkynyt, mutta kaikkea muuta taivaan ja maan väliltä kylläkin. Suomalaiselle taivas on usein luonto, jossa saa olla yksin.

Miia Kontro on suuhygienisti, tradenomi, musiikkitieteilijä ja teologian maisteri, joka on käynyt 73 maassa. Hänestä voisi kertoa monta tarinaa, mutta tämä alkaa vanhusten hoitokodista, jossa Kontro tajuaa, että edes lopun lähestyessä ihminen ei ole valmis kuolemaan. Tarinan lopussa selviää jotain olennaista elämästä.

Kaikki lähti oikeastaan hampaista. Miia Kontro halusi opiskella suuhygienistiksi, koska kukaan perheessä ei vielä tiennyt hampaista mitään. Toinen siskoista oli lukenut lääkäriksi, toinen kätilöksi: jäljellä olivat hampaat.

Halusin oppia sen koodikielen. Kaikilla hampaillahan on ne numerot, Kontro toteaa.

Kun Kontro oli työharjoittelussa, hän meni palvelutaloon hoitamaan vanhusten hampaita ja yllättyi. Elämän ehtoossa ihminen ei ole välttämättä sinut sen kanssa, että pian kuolo korjaa. Vanhukset eivät pitäneet hampaittensa kuntoa päällimmäisenä murheenaan. He kulkivat levottomina käytävillä huutaen, että auttakaa, pian minä kuolen.

Jäin katsomaan, että tuleeko kukaan auttamaan. Ei tullut. Samana iltana hain teologiseen opiskelemaan.

Kontro oli luullut, että kun kuolema on enää viikkojen tai päivien päässä, ihminen on valmis, rauhallinen. Niin ei kuitenkaan ollut.

Helvetti loisti poissaolollaan

Teologiseen tiedekuntaan Kontron johdatti ihmetys elämän lopusta. Lopputyönsä, pro gradun, Kontro teki välitilasta eli ihmisten kuolemanrajakokemuksista.

Hän löysi haastateltavat tuttavien kautta, lehti-ilmoituksilla ja netistä. Varsin varhain Kontro tajusi, että tutkimuksessa olisi aineksia myös kirjaksi.

Jo ensimmäisessä graduseminaarissa kerroin, että olen kuullut sellaisia juttuja, jotka muidenkin pitäisi kuulla. Vastauksena oli syvä hiljaisuus, Kontro muistelee.

Pian gradun valmistumisen jälkeen Kontro sai kustannussopimuksen. Portilla-niminen kirja ilmestyy huomenna maanantaina.

Kontron kirjassa puhuvat ihmiset, jotka miltei kuolivat, mutta palasivat takaisin. Kuolemanrajalla näkyi valoa, viheriöiviä niittyjä, mutta myös hedelmiä ja soramonttu.

Siellä jossain oli myös vahvaa valkoista valoa, rauhaa, onnea, iloa, rakkauden tunnetta.

Yhteistä kuolemanrajakokemuksille oli se, että sieltä ei olisi haluttu takaisin. Oli suuri pettymys palata, se aiheutti kipua.

Helvetti tulenlieskoineen loisti poissaolollaan. Kontro arvelee, että ihmiset olivat ylipäätään auliimpia jakamaan positiivisia kokemuksiaan. Yksi oli kuitenkin nähnyt soramontun, jonka ympärillä kituutti muutama kasvi. Hän oli ollut hieman pettynyt näkemäänsä, koska tulta, lieskoja saati pirua hiilihankoineen ei näkynyt.

Seksi voi olla portti hengellisyyteen

Kontron haastattelemat ihmiset olivat 40–80-vuotiaita. Moni oli käynyt kuolemanrajalla jo vuosia, jopa vuosikymmeniä sitten, mutta muisti kokemuksen yhä selvästi. Osa oli pitänyt kokemusta niin omituisena tai intiiminä, ettei ollut halunnut tai uskaltanut kertoa siitä aiemmin kenellekään.

Kuoleman rajalle ihmisiä vei sairaus, vaativa leikkaus tai lapsen kuolemasta johtuva trauma. Kuolemanrajakokemuksia oli sattunut kuitenkin myös terveille ihmisille, jotka eivät taistelleet hengestään. Yksi haastateltu kertoi kuolemanrajakokemuksesta, joka tapahtui parikymppisenä seksin aikana.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan kuolemanrajakokemuksia voi tulla meditoidessa, nukkuessa tai seksin aikana. Seksihän on monessa kulttuurissa portti hengellisyyteen, Kontro sanoo.

Ruumiista irtautuminen ei Kontron mukaan yleensä tapahdu aivan yhtäkkiä esimerkiksi bussipysäkillä.

Ei tarvitse pelätä, että yhtäkkiä paiskautuu johonkin yläilmoihin ja alkaa sitten sieltä katsella itseään, Kontro hymyilee.

Kokemukset vaikuttivat Kontron haastattelemiin ihmisiin eri tavoin. Osa alkoi tiedostaa yhä vahvemmin, että on jotakin muutakin kuin tämä elämä. Toisaalta neljäsosalle ihmisistä kokemus ei ollut lainkaan hengellinen. He epäilivät, onko kuoleman jälkeen sittenkään mitään.

Kontro haastatteli jokaista ihmistä kahdesti. Tapahtumat yksityiskohtineen pysyivät molemmilla kerroilla samoina, mutta tulkinta oli saattanut toisella kerralla muokkautua.

Toisella kerralla ihminen saattoi kertoa, että kokemus oli hengellinen. Hengellisyys tuli mukaan kuvioihin ensimmäisen haastattelun jälkeen, kun olin kysynyt sitä.

Kontron tutkimus perustui siihen, että tapahtuma oli henkilölle itselleen tosi. Kuolemanrajakokemuksia on tutkittu ympäri maailmaa, ja niitä esiintyy kaikissa kulttuureissa, eri uskontokuntiin kuuluville ja ateisteille.

Kuolemanrajakokemuksissa on väistämättä jotakin yliluonnollista.

Eräs kokijoista yritti selittää tapahtunutta itselleen analyyttisesti biologian avulla, mutta päätyi siihen, ettei kuolemanrajakokemukselle ole vedenpitävää selitystä. Kuolemanrajakokemus herätti paljon kysymyksiä, joihin ei löytynyt vastauksia.

Pappien kanta eutanasiaan kiinnostaa

Kontro ei ole itse käynyt kuoleman porteilla. Hän uskoo kuitenkin, että kuolema ei ole kaiken loppu.

Olen hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Jumalaa ei voi määritellä ja rajata tietylle uskonnolle. Hän on kaikkien uskontojen yläpuolella.

Kontrolle kuolema on jo lähes arkista, vaikka hän on itse täynnä elämää. Kontro aloittaa päivänsä meditoimalla ja laittaa vähintään kerran päivässä tankotanssiksi, sillä ”pää alaspäin näkee, miten asiat oikeasti ovat”. Hän puhuu sujuvasti useita kieliä ja haluaa matkustaa seuraavaksi Valko-Venäjälle, sillä siellä hän ei ole vielä käynyt. Kaikki mantereet on koluttu, paitsi Antarktis. Kontro säveltää klassisia sävelmiä pianolle ja tekee välillä käännöstöitä, mutta kuolemaakin kohti hän taas kurkottaa.

Kontro alkaa tutkia kuolemaa teologian väitöskirjassaan. Hän selvittää pappien kuolemakäsityksiä ja suhtautumista eutanasiaan.

Aihe on mielenkiintoinen, sillä kirkon virallinen kanta eutanasiaan on tiukka ei. Kontro lähettää virassa toimiville papeille kyselyn, jota seuraavat haastattelut.

Kuolema oli ennen kirkon asia, nyt kaikkien.

Kuolemakäsitykset olivat ennen ikään kuin kirkon hallussa. Nyt individualismi pätee uskoonkin. Kukin saa ajatella mitä haluaa.

Kontron mukaan kulttuurissamme korostuu liikaakin nuoruus ja kaikkivoipaisuus. Kuolema on yhä tabu, josta voisi puhua enemmän. Sillä kun puhuu kuolemasta, puhuu oikeastaan elämästä.

Elämän tarkoitus on elää ihmisenä ilman pelkoa. Kenenkään ei tarvitse olla yli-ihminen.

Miia Kontro: Portilla. Suomalaisia kuolemanrajakokemuksia. Atena 2018.

Miia Kontro Ikä: 35. Asuu: Helsingissä. Koulutus: Tradenomi, suuhygienisti, filosofian maisteri (musiikkitiede), teologian maisteri, Finnairin lentoemäntäkoulutus. Musiikkitieteen pro gradu musiikin merkityksestä sodan keskellä Serbiassa. Väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Ammatti: Tutkija, kirjailija. Harrastukset: Maalaaminen, musiikki, runous ja vapaaehtoistyö. Muuta, mitä: Puhuu sujuvasti ruotsia, englantia, saksaa, venäjää ja viroa.

"Näin vihreän niityn — vähän kuin Microsoftin taustakuvassa."

Mies, 57

"Minulle jäi mieleen, että ei himpskatti, miksi minun piti herätä takaisin. Nyt on taas nihkeää tämä oleminen."

Nainen, 58

"Ajattelen, että kuolemarajakokemukseni sanoma on, ettei tarvitse pelätä kuolemaa."

Nainen, 76

"Kokemuksella on ollut suuri vaikutus elämääni. Huomaan, että minusta on tullut paljon rohkeampi ja auttavaisempi."

Nainen, 83.

"Elämä on an sich. Elämme elääksemme.

Mies, 72