Naapurusto järkyttyi Piispantien ampumistapauksesta Kokkolassa



Esa ja Jaana Jääskä järkyttyivät ammuskelu- uutisesta. Outi Airola

Outi Airola

Pieni, vajaan kilometrin mittainen kadunpätkä nimeltä Piispantie, on maanantai-iltana vilkkaasti liikennöity Kokkolassa. Kansaa kulkee katua päästä päähän etsimässä jälkiä eilisillan raa'asta ammuskelusta, joka johti parikymppisen nuoren miehen vakavaan loukkaantumiseen. Missään ei näy poliisin nauhoja, ei poliisiautoja eikä sitä rikkoontunutta ikkunaa, jonka läpi on osuttu uhria päähän. Ikkunan täytyy olla siis jonkin vajaasta paristakymmenestä talosta takapihalla.

Esa Jääskä.

– Niin se täytyy olla. Mutta tämä on kaikkinensa aivan uskomatonta! Tämä on niin rauhallista aluetta, lähinnä ikäihmisiä asuu omakotitaloissaan ja muutama lapsiperhe, ei edes mitään baaria tai pubia ole alueella, ihmetteleePiispantien päähän on kerääntynyt naapurustoa asian tiimoilta.

Seppo Kauppila.

Rauhallista omakotialuetta

– Aivan järkyttävää tämä on. Että ammutaan raketteja, se kuuluu asiaan, mutta pyssyillä ammuskelu ei, sanoo

Piispantie on seutua, joka sijaitsee kaupungin laitamilla. Se on niin kutsuttua vanhaa Palonkylää eli Inkkarikylää. Alue tunnetaan rauhallisena "nukkumalähiönä", jossa suuri osa asukkaista on jo ikääntyneitä. Talot ovat pääosin 1950–1980- luvulta.

– Täällä ei asu mitään levotonta väkeä, ei edes alkoholisteja, tämä on niin hiljaista aluetta kapeine katuineen, kertoo koiraansa ulkoiluttava naapuri.

Jaana Jääskä

Esa jaovat järkyttyneitä, koska he olivat kotosalla eivätkä kuulleet mitään muuta kuin rakettien pauketta.

– Tuli mieleen tilanne kahden vuoden takaa, kun olimme Nizzassa. Siellä tapahtui terrori- isku kuuden sadan metrin päässä parvekkeeltamme, emmekä huomanneet silloinkaan mitään.

Nyt kun julma ammuskelu, joka on johtanut vakaviin seurauksiin, tapahtuu lähes takapihalla, tunteet ovat pinnassa.

– Jotenkin ymmärtää, että tällaista tapahtuu suuressa maailmassa, mutta että täällä kotinurkilla... Tuntuu uskomattomalta, sanoo Esa Jääskä.