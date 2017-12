Los Angelesin autonäyttely: ilmastotietoisessa Kaliforniassa sähköauto ei ole enää mikään poikkeus, vaan liikkumisen valtavirtaa

Tesla Model 3 oli esillä ensimmäistä kertaa autonäyttelyssä. Vakiomallissa on 50 kWh:n akku, jolla kantama on 360 kilometriä latauksella. Long Range –tehoversiossa akkukapasiteetti on nostettu 70 kWh:iin ja toimintamatka yli 500 kilometriin. Model 3:n hinnat USA:ssa alkavat 35 000 dollarista.