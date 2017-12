Aktiivimallin vaihtoehtona oli työttömille karumpi vaihtoehto – SAK ja STTK pohtivat vastatoimia



Mahdollisuudet työllistyä ja saada työllistymistä tukevaa palvelua vaihtelevat niin paikkakunta- kuin alakohtaisesti. Jaakko Elenius

Ossi Rajala

Ainakin SAK ja STTK pohtivat tammikuun puolen välin kohdilla sitä, ryhtyvätkö ne jonkinlaisiin vastatoimiin tammikuussa käytäntöön tulevan aktiivimallin takia. Aiemmin yksittäisistä ammattiliitoista Teollisuusliitto on väläyttänyt mahdollisuutta paikallisiin poliittisiin lakkoihin.

Jarkko Eloranta

– SAK:n hallitus kokoontuu 15. tammikuuta normaalin aikataulun mukaan. Aktiivimallista on tullut paljon palautetta niin Teollisuusliitosta kuin muiltakin. Päätöksiä ei vielä ole. Katsotaan tilannetta, SAK:n puheenjohtajatoteaa Lännen Medialle.

Antti Palola

Myöskään STTK:n puheenjohtajaei ota vielä kantaa, mitä järjestön hallitus päättää.

– En ota kantaa jatkotoimiin. Aktiivimalli koskee eri ryhmiä eri tavoin. Osa on hyvin kriittistä ja jotkut ovat hyväksyvämpiä, Palola sanoo.

Sture Fjäder

Akavan puheenjohtajaei aio esittää työtaistelutoimenpiteitä aktiivimallin takia.

– Oma esitykseni on se, ettei Akavan kannata lähteä tässä työtaisteluihin mukaan. Jäsenjärjestömme ovat toki itsenäisiä ja päättävät itse toimistaan. Mielestäni lakkoilu olisi tässä tapauksessa puoluepoliittista ja Akava on sitoutumaton järjestö, Fjäder kertoo.

Fjäder sanoo myös vierastavansa aktiivimallin vertaamista työttömien kyykyttämiseksi.

– Ymmärrän kyllä mallin kritiikin, mutta mielestäni kontaktit te-henkilöstöön eivät ole kyttäämistä. Saamani palautteen mukaan kontaktit on koettu myös positiivisesti, koska ihmiset ovat kokeneet, että heidän tilanteestaan on kiinnostuttu, Fjäder miettii.

STTK:n Palola muistuttaa, että aktiivimallin valmistelun aikana pohdittiin myös työttömille rankempaa vaihtoehtoa.

– Vielä reilu vuosi sitten mietittiin vaihtoehtoa, jossa työttömyysturva olisi heikentynyt työttömyyden pitkittyessä. Virkamiestasolla tehtiin valmistelua siitä, että työttömyyden pitkittyessä työttömyysturvaa leikattaisiin matemaattisella kaavalla. Tämä ei onneksi toteutunut, Palola sanoo.

STTK ja Akava olivat mukana aktiivimallin valmistelussa, mutta eivät saaneet kaikkia toiveitaan läpi. SAK ei ollut mukana valmistelussa.

Jarkko Eloranta

SAK:n puheenjohtajakaipaa aktiivimalliin suuria muutoksia. SAK on penännyt yksinkertaisempaa mallia ja vähennyksiä karenssipäiviin.

– Olemme halunneet työttömyysturvaan isompaa remonttia. Ilmoitimme hyvissä ajoin, että kokonaisuutta pitäisi katsoa eri tavalla. Nyt työttömille tulee sanktioita ja byrokratia kasvaa, Eloranta sanoo.

Palkansaajakeskusjärjestöt kokevat työttömyysturvan aktiivimallin ongelmaksi erityisesti sen takia, ettei kaikille ole tarjolla samalla tavalla työllistymistä tukevia toimenpiteitä. Mahdollisuudet vaihtelevat niin paikkakunta- kuin alakohtaisesti. Myös byrokratian kasvaminen huolestuttaa.

– Suurin varjopuoli on se, että harvaan asutuilla alueilla ei ole työttömille tarjolla samalla tavalla työllistymismahdollisuuksia ja niihin liittyviä palveluita kuin suurissa kaupungeissa. Aktiivisuutta pitäisi pystyä osoittamaan jollakin muullakin tavalla kuin viranomaisten kautta. Hyvää on se, että karenssipäivät vähenevät seitsemästä viiteen, STTK:n Antti Palola sanoo.

Karenssipäivien väheneminen voi nostaa työttömyysturvaa lyhyillä työttömyysjaksoilla.

– Aktiivimalli ei ole täydellinen, mutta siinä on hyvääkin. Aktiivisuudesta on hyvä palkita, työttömyysturvalla voi opiskella ja karenssipäivät vähenevät. Moderni työllistyminen omien hakemusten ja verkostojen kautta pitäisi kuitenkin huomioida aktiivisuudeksi. Ymmärrän kyllä kritiikin, että omatoimista työnhakua on vaikea todentaa, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

Aktiivimalli Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää jatkossa riittävän määrän työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää vuoden 2018 alusta alkaen, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää vuoden 2018 alusta alkaen, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä leikkaus tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 euroa päivältä. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä leikkaus tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 euroa päivältä. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät. Niin sanotut aktiivipäivät saa suoritettua palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu. Niin sanotut aktiivipäivät saa suoritettua palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu. Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole mallin piirissä. Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole mallin piirissä.