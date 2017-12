Metsäkonevarkauksien tutkinta edistyi



Kolme ulkomaalaista on vangittu epäiltynä heinäkuussa ja elo-syyskuun vaihteessa tehdyistä metsäkonevarkauksista. Tuolloin anastettiin metsäkoneiden hallinta- ja tietokonelaitteita Pietarsaaren ympäristössä, Alajärvellä, Kyyjärvellä, Saarijärvellä ja Äänekoskella.

Laitteita anastettiin kaikkiaan 19 metsäkoneesta. Aiheutettujen vahinkojen yhteisarvo oli noin 300 000 euroa. Pohjanmaan poliisilaitoksen suorittaman tutkinnan yhteydessä on saatu takaisin kaikkiaan kahdeksasta metsäkoneesta anastettua omaisuutta, joka on pienentänyt aiheutunutta vahinkoa. Anastusten takia metsäkoneisiin on kuitenkin jouduttu tekemään laajoja korjauksia mm. sähköistyksien uusimiseksi.

Pohjanmaan poliisilaitos tutki tapauksia yhteistyössä Sisä-Suomen, Hämeen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa.