Attendo aikoo rakentaa uuden vanhainkodin Haapajärvelle: Selänne vuokraa kodin 25 000 eurolla kuukausi

Attendo aikoo rakentaa uuden vanhusten palvelukodin Männistönkadulle Haapajärvelle. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän hallitus hyväksyi puolestaan esisopimuksen vuokrasta, joka olisi kohteen laajuudesta riippuen 24 500-25 500 euroa kuukaudessa.

Kuntayhtymän on tarkoitus tuottaa uuden palvelukodin hoivapalvelut.

Hoivakotiin on suunniteltu 15-17 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 15 kevyemmän senioriasumisen paikkaa. Ratkaisu mahdollistaa Haapajärvellä ikäihmisten palveluasumisen monipuolistamisen ja keventämisen.

Vuokrasopimus sisältää Selänteen hallituksen päätöksen mukaan kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset kuten käytön ja huollon, veden, sähkön, jätehuollon ja muut hoitomenokustannukset. Vuokra sisältää myös siivouksen.

Attendo tuottaa palvelutaloon ateriat ja pesee pyykit, jotka kulut yhtiö perii asiakkailta suoraan.

Uuden palvelutalon hoivapalvelun tuottaa Selänteen peruspalvelukuntayhtymä.

Selänteen kuntayhtymän johtajakertoo, että Attendo on luvannut alkaa rakentaa palvelutaloa heti, kun se on saanut rakennusluvan. Rakennuslupa on parhaillaan vireillä. Alueelle on jo hyväksytty kaavamuutos.

Esisopimuksesta on jätetty oikaisuvaatimus ja se käsitellään Selänteen hallinnossa alkuvuodesta.

Attendo rakentaa jo Isokadulle Haapajärven terveyskeskuksen toiselle puolelle palvelukotia, jonka kiinteistön yhtiö omistaa ja jonne yhtiö tuottaa myös hoivapalvelut itse.

