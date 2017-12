Ekorosk pidentää aukioloaikoja hyötykäyttöasemilla



Ekorosk pidentää aukioloaikoja kaikilla hyötykäyttöasemilla ensi vuonna. Jatkossa kaikki maaseudulla olevat hyötykäyttöasemat aukeavat vuoden ympäri jo kello 11.30. Sen lisäksi maaseutujen hyötykäyttöasemat aukeavat lauantaisin jo kello 9, lauantaisin aukioloaika siis pitenee aamusta tunnilla.

Vuonna 2018 kolme suurinta asemaa Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Kauhavalla tulevat olemaan auki joka maanantai kello 20.een asti. Pietarsaaren ja Kokkolan asemat pidentävät myös lauantain aukioloaikaa kello 15:ta asti.

Seuraavilla asemilla vaihtuu aukiolopäivä; Munsala (maanantai), Räyrinki (torstai), Teerijärvi (maanantai), ja Ullava (tiistai) ja Ylihärmä (tiistai). Jatkossa Kaustisen asema on auki lauantaisin kuukauden kolmantena lauantaina. Räyringin asema on jatkossa avoinna kuukauden toisena ja neljäntenä torstaina. Småböndersissä asema on auki kuukauden toisena ja neljäntenä keskiviikkona. Ullavassa asema on auki kuukauden toisen ja neljäntenä tiistaina. Aukioloajat tulevat pidentymään näillä asemilla. Aukiolopäivinä kaikki maaseutuasemat ovat auki kello 11.30–18.00. Kaikkien hyötykäyttöasemien aukioloajat pysyvät samoina ympäri vuoden.