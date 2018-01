Kokkolassa parannetaan turoilla kalakantojen tilaa



Ahvenen laskemaa mätiä kuusen oksalla. Kuva: Juha Ojaharju

Loppiaisena on tapana riisua joulukuusi koristeistaan ja kantaa se ulos. Kuusta ei kuitenkaan kannata heittää pois, vaan sen voi kierrättää hyötykäyttöön kalojen hyväksi. Veteen upotetut joulukuuset toimivat nimittäin erinomaisina kalojen kutualustoina.

Kokkolan rantavedet ovat monin paikoin raivattuja, ruopattuja ja rakennettuja. Tällaisissa ympäristöissä on pulaa ahventen ja muiden keväällä kutevien kalojen kutupaikoista, mikä voi merkittävästi rajoittaa kalakantojen kokoa.

Tilannetta voidaan parantaa upottamalla veteen joulukuusia, jotka toimivat erinomaisina kutupaikkoina.

Nämä turoiksi kutsutut kutualustat toimivat myös suojapaikkoina vastakuoriutuneille kalanpoikasille, sekä keräävät pieniä vesieliöitä tarjoten näin ravintoa kalojen kasvuun.

Kokkolassa upotetaan sunnuntaina 7.1. joukuusia jään alle ahventen ja muiden keväällä kutevien kalojen kutualustoiksi. Jokainen kuusenomistaja voi tuoda joulukuusensa rantaan, upottaa sen jään alle ja olla näin omalta osaltaan parantamassa alueen kalakantojen tilaa.

Paikalla on Specimen Finland-kalastusseuroan aktiiveja, jotka tekevät reiät valmiiksi jäähän sekä opastavat ja auttavat kuusien upottamisessa. Rantaan on varattu tiiliskiviä ja narua kuusten upottamista varten. Tapahtuma järjestetään kello 10-14 ja paikkana on Friisin saari eli Isokari.

On muistettava, että kuusen upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei myöskään tulee upottaa sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle.