Verenluovutus siirtyy seurakuntakodin tiloihin



Kaupungintalon Kokkola-salissa luovutettiin viimeksi verta joulukuussa. Kuva: Markku Jokela Markku Jokela

Verenluovutuspaikka siirtyy vuoden alussa kaupungintalon Kokkola-salista seurakuntakodin Anders-saliin. Liikkuva veripalvelu saapuu seuraavan kerran Kokkolaan 4.-5. tammikuuta.

– Muutto on edessä, koska kaupungintalolla on tulossa remontti ja he tarvitsevat Kokkola-salia myös omaan käyttöönsä. Mielellämme olisimme jatkaneet luovutustilaisuuksia Kokkola-salissa, mutta onneksi saimme seurakunnalta yhtä hyvät tilat käyttöömme, sanoo Pohjanmaan alue-esimies Anu Keisala.

Muutto ei Keisalan mukaan vaikuta toimintaa. Seurakuntakodin Anders-saliin mahtuu hänen mukaansa yhtä paljon, jopa enemmänkin luovuttajia kuin kaupungintalolle.

– Ja parkkipaikat ovat hyvät.

Luovutukset ovat torstaisin kello 12-17. Perjantaisin kokeillaan uutta aikataulua, kello 11-16, luovuttajien toiveesta.

– Perjantait ovat kriittisiä päiviä luovutusten kannalta, koska sairaaloihin myydään viikonlopuksi paljon verituotteita, joten on tärkeää että saamme perjantaina tavoitteemme, eli 85 luovutusta, täyteen. Jos näyttää siltä, että perjantain aukiolomuutos ei lähde hyvin tavoitteen saamiseksi liikkeelle, niin muutamme senkin kello 12-17 kuten on ollut aikaisemmin.

Luovuttajamäärät Kokkolassa ovat olleet hyvät ja tavoitteeseen, eli 85 luovutusta per päivä, on päästy yleensä. Loppuvuodesta on ollut hiljaisempaa ja tavoitteesta on hieman jääty Kokkolassa.

– Ehkä flunssa ja huono sää ovat vaikuttaneet luovuttajamääriin. Toivottavasti ensi vuosi alkaa hyvin ja pääsemme tavoitteeseen molempina päivinä. Kokkolassa käy hyvin uusia luovuttajia, mistä olemme erityisen tyytyväisiä.

Monelle verenluovuttajalle käden ojentaminen joulun ja uudenvuoden tienoilla on tärkeä perinne.

– Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi heti vuodenvaihteen jälkeen auttamaan, sillä vanhenevien verihiutaleiden tilalle tarvitaan heti uudenvuodenpäivän jälkeen taas paljon uusia, sanoo verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström.

Syöpäpotilaille elintärkeät verihiutaleet säilyvät käyttökelpoisena vain viisi päivää, joten heti joulunpyhien ja uudenvuoden jälkeen verenluovuttajia kaivataan erityisesti.