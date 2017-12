Ulla Papp antoi taitoluistelijoille oppia lajin huipulta



Ulla Papp ohjasi ja tsemppasi Aada Reittiä ja Laura Laakeria taitoluistelun saloihin. Kuva:Markku Jokela MARKKU JOKELA

Kokkolan jäähallilla nuoret taitoluistelijatytöt tekevät piruetteja ja hyppyjä. Vaalea nainen opastaa ystävällisellä, mutta määrätietoisella otteella nuorukaisia.

Ulla Papp

Opit menevät nopeasti perille ja toistojen kautta kuviot sujuvat koko ajan jouhevammin. Kokkolassa lapsuutensa viettänytantaa yksityisopetusta kokkolalaisille taitoluistelijoiden aluille.

– Taso on noussut kovasti ja innokkaita luistelijoita riittää mukavasti. Parhaimmat alkavat saada jo kolmoishyppyjä tehtyä. Oikein hyvältä tulevaisuus näyttää Kokkolassa, Papp kehuu.

Papp vierailee kotiseudullaan säännöllisesti. Hänen vanhempansa Riitta Niemi (Hakala) ja Jukka Niemi asuvat Kokkolassa. Nyt vuodenvaihteessa hänellä on ollut aikaa olla pidempi pätkä syntymäkaupungissaan.

– Lähes koko suku on täällä. Oli kiva mennä koko suvun kanssa katsomaan Hermeksen peliä. Koko katsomonosa oli täynnä sukulaisia. Se on sellaista, mitä ei maailmalta saa, Papp naurahtaa.

Papp on itse

harrastanut taitoluistelua pienestä pitäen ja myös valmentanut pitkään luistelijoita. Hänellä on neljä lasta, joista kolme on edelleen aktiivisia taitoluistelijoita. Nuorin poika, Benjam Papp, nähtiin tänä vuonna Taiwanin Taipeissa kisaamassa juniorien MM-kilpailuissa. Isoveli Bela Papp on monikertainen SM-mitalisti ja vuoden 2011 Suomen mestari. Molemmat pojat edustavat Suomea edelleen kansainvälisesti.

Ullan vanhempi tytär Beata on mm. edustanut Suomea aikuisten MM-kilpailuissa Moskovassa vuonna 2011. Nuorin tytär, Bettina, lopetti luistelu-uransa ennen kuin ehti kansainvälisille jäille.

– Laji tulee jo äidinmaidosta. Äitini oli Kokkolan mestari kaunoluistelussa. Sieltä se kipinä tuli, Papp sanoo.

– Taitoluisteluun jää koukkuun. Aina riittää opeteltavaa, koskaan ei ole täydellinen. Kun luistelet tuolla jäällä, siinä tuntee olevansa kevyt. Siinä pääsee lähelle lentämisen tunnelmaa. Tuuli käy kasvoihin ja olo on tosi kevyt jäällä. Tila, johon ei muualla pääse. Se on ihana tunne. Hyppäät ja teet piruetteja, Papp maalailee.

Tällä hetkellä

Papp on Luxemburgin päävalmentaja taitoluistelussa.

– Sain hyvän diilin ja sopi tähän hetkeen. Luxemburg on pieni, mutta rikas maa, jossa on potentiaalia paljon. Tehtävänäni on luoda sinne sisäinen järjestelmä, joka mahdollistaa taistoluisteluun hyvät puitteet. Koti on Vancouverissa, töissä Luxemburgissa ja suurin osa sukulaisista Kokkolassa. Siinä sitä on kierrettävää. Lapsista kaksi on Kanadassa ja kaksi Suomessa.

Vuodenvaihteessa Papp on ehtinyt myös rauhoittua kiireisen elämän keskellä. Etenkin Öjan mökki on koko perheen yhteinen rentoutumispaikka. Siellä myös Pappin pojat Benjam ja Bela ovat viihtyneet joulun välipäivinä.