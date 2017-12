Filiph Johansson harjoittelee Santahaminassa tutussa urheiluporukassa



Puolustusvoimien Urheilukoulussa Santahaminassa varusmiespalvelustaan suorittava Filiph Johansson on suhteellisen tyytyväinen harjoitusmahdollisuuksiinsa.

-Joulukuun alusta olemme päässeet harjoittelemaan kahtena tai kolmena aamuna viikossa.

Iltapäivät ovat aina sotilaskoulutusta.

Iltaisin on mahdollisuus harjoitella lisää tai palautella aamun kovasta harjoituksesta.

-Lähdemme usein harjoittelemaan Myllypuron Liikuntamyllyyn, joka on helsinkiläisten yleisurheilijoiden harjoitushalli. Toinen mahdollisuus on harjoitella Santahaminan liikuntasalissa. Siellä voi tehdä monenlaista ja kuntosalilla kehittää lihaskuntoa, Johansson kertoo.

Johansson muistuttaa, että ohjelmaa pitää soveltaa varusmiespalvelusohjelman mukaan. Metsäleirin jälkeen täytyy muistaa levätä ja palautella.

Lokakuun puolivälissä

alkanut varusmiespalvelu jännitti Gamlakarleby IF:n juoksijaa ennakkoon. Tilannetta helpotti, kun tutut kilpakaverit astuivat samanaikaisesti palvelukseen.

Viime kesänä Kauhavan SM-kisoissa 22-vuotiaiden 400 metrillä hopealle juosseen Johanssonin lisäksi Urheilukoulussa palvelevat matkan Suomen mestari IF Sibbo-Vargarnan Eljas Aalto ja juoksussa neljänneksi sijoittunut Helsingin Kisa-Veikkojen Julius Uutela.

Koko porukan kovin on 19-vuotiaiden sarjan mestari Naantalin Löylyn Markus Teijula, joka juoksi Kauhavalla ajan 47,72. Kovia juoksijoita ovat myös Liedon Parman Tuomas Lehtonen ja HKV:n Niklas Bryggare.

-Kaverit ovat auttaneet minua paljon. Eljas Aalto on kääntänyt, jos en ole ymmärtänyt jotakin suomenkielistä tekstiä tai puhetta. Myös tupakaverit huolehtivat, että viihdyn siellä, Johansson kiittelee.

Kokkolalaisjuoksijan

tämän hetken kunto tuntuu hyvältä.

-Juoksin kahden pitkänmatkan juoksijan kanssa ulkona 6,8 kilometrin lenkin alle viiden minuutin vauhdilla ja yli 150 sykkeellä, joten peruskestävyys on hyvällä tasolla.

Liikuntamyllyssä Johansson on vetänyt muun muassa 300 metrin vetoja. Juoksijalle on tärkeää harjoitella myös voimaa.

-Kolme viimeistä voimatreeniä ovat sujuneet hyvin. Olen nyt samalla tasolla kuin vuosi sitten, Johansson sanoo.

Filiph Johanssonin valmennusohjelmat on suunnitellut syksystä alkaen Vöyrin urheilulukion valmentaja Thomas Asp, joka on 1990-luvun maaottelujuoksija. Hänen ratakierroksen ennätyksensä on 47,83.