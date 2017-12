Patrick Tiaisen hurja vuosi



Patrick Tiainen asuu nyt Kuopiossa. Etäisyys kotikaupunkiin oli välttämätöntä kevään tapahtumien jälkeen. outi airola

Kokkolainen, 24, vastaa välipäivinä puhelimeen Kuopiosta, Vannetukun numerosta. On hämmentävää, että karismaattisen liikkeen pastori ja suuria yleisöjä kerännyt nuori saarnaaja myy nyt renkaita ja vanteita Pohjoismaihin ja Eurooppaan pohjoissavolaisesta kaupungista käsin. Hän vaikuttaa kuitenkin tasapainoiselta ja iloiselta, mikä sekin on hämmentävää, kun ajattelee miten paljon hänen vuoteensa on mahtunut.

– Vuosi on tosiaan ollut äärimmäisen tapahtumarikas. Se on ollut myrskyisä ja suurten muutosten vuosi, kuvailee Patrick.

Vuodesta tiedetään sen verran, että huhtikuussa Patrick jätti perustamansa Word of Faith Church Finlandin eli Uskon Sana -liikkeen. Takana oli kolmen vuoden menestystarina uudenlaisen hengellisen liikkeen johdossa, joka levisi nopeasti Suomessa. Syyksi ratkaisuunsa hän kertoi avioliiton ulkopuolisen suhteen miehen kanssa. Tämä oli pommi, jota moni ei ollut osannut odottaa.

– Olin jo pitempään kantanut sisälläni ristiriitaa, joka kasvoi kaiken aikaa. Vuoden alusta lähtien ristiriita alkoi kärjistyä ja johti jonkin asteiseen romahdukseen ja totaaliseen väsymykseen, kertoo Patrick.

Patrick Tiainen

kertoo asioiden etenemisestä luonnollisesti. Se on nyt kuin tarina, jonka pitikin päättyä näin.

– Olen jo kauan kantanut sisälläni homoseksuaalisia tunteita, mutta en ole koskaan hyväksynyt niitä tai antanut niiden tulla esille. Koko nuoruuteni olen koettanut hakea asiaan muutosta, koska en ole halunnut hyväksyä sitä erilaisuutta, joka oli osa minua.

Patrick kertoo hakeneensa apua terapiasta ja jo aiemmin uskosta.

– Uskoon tulemiseen liittyi ajatus siitä, mikä on oikein ja mikä väärin ja mitä asioita voin hyväksyä osaksi minua. Sittemmin asetin elämäni sellaiseen järjestykseen, jossa homoseksuaalisuudelle ei ollut tilaa. Keväällä väsyin enkä vain jaksanut enää elää kahdessa todellisuudessa, kertoo Patrick.

Elämme kuitenkin 2000-luvulla. Seksuaaliset vähemmistöt ovat keskuudessamme ja heillä on laillinen oikeus elää ja vaikuttaa yhteiskunnassamme. Miksi kipuilu asian kanssa kesti niin kauan?

– Luulen että se johtui siitä, että olen kokenut koulukiusaamista nuorempana. Se ulkopuolisuuden tunne sattui niin paljon, että en millään tavalla halunnut enää olla erilainen. Oli tärkeätä saada muiden ihmisten hyväksyntä, kuvailee Patrick.

Huhtikuun

ilmoitus aiheutti rajuja reaktioita. Alkushokin jälkeen tuli ymmärrystä ja kannustusta, mutta myös kritiikkiä.

– Osa vain hylkii erilaisuutta, jota eivät ymmärrä. On myös paljon epäluuloja pohjalta ”onko se tarttuvaa” tai ”uskaltaako enää samassa bussissakaan istua”. Sitten on vielä ihmisryhmä, joka kannustaa hakemaan apua, luettelee Patrick.

Hän ymmärtää kaikenlaisen palautteen – ja hyväksyykin sen.

– Minun kuuluukin kantaa vastuuta asioista, koska tein valintoja ikään kuin kaikki olisi hyvin. Se on varmasti satuttanut monia, koska en ole ollut täysin rehellinen, arvioi Patrick.

Yksi asia kriisissä myös yllätti.

– Yllättävän paljon on tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kamppailevat samanlaisten tilanteiden kanssa.

Mitä nuoren miehen

lujalle uskolle on tapahtunut tässä rytäkässä? Oma kirkko on jäänyt taakse, mutta mitä uskolle kuuluu?

– Moni sanoikin, että eikö olisi helpompaa hylätä usko kokonaan, jos se aiheuttaa näin suuria ristiriioja. Se ei kuitenkaan ole minulle vaihtoehto. Usko on viimeinen asia, josta luovun.

Hän on myös tyytyväinen siitä, että kolme vuotta aiemmin perustettu hengellinen liike on edelleen voimissaan.

– Olen ilolla seurannut, miten seurakunnan johtajisto on vienyt työtä eteenpäin. Siellä on tapahtunut paljon hyvää sen jälkeen, kun lähdin sieltä. En kuitenkaan näe, että minun paikkani on enää sen yhteisön sisällä, sanoo Patrick.

Kevään kriisi oli paitsi vapautumisen, myös suuren luopumisen aikaa.

– Olin nauttinut niin paljon siitä, mitä olin tekemässä. Kaikki se työ oli niin rakasta ja arvokasta ja yhtäkkiä ihmiset eivät ymmärtäneet mitä oikein tapahtuu. He ottivat etäisyyttä, minä menetin yhteenkuuluvuuden tunteen, koin olevani aivan yksin.

Patrick Tiainen oli kiertänyt Suomea edellisvuosien aikana ja kokenut Kuopion lämminhenkisenä ja mieluisena kaupunkina. Hän haki ja sai töitä sieltä ja toimii nyt Vannetukun tukkumyyjänä. Hän on myös päässyt koulutukseen pelastusopistoon, sen tien päässä on hätäkeskuspäivystäjän tutkinto. Valoa on siis näkyvissä?

– Valtava ahdistus on päättynyt ja tämä kaikki on tuonut suurempaan vapauteen, enää ei tarvitse piilotella mitään. Tottakai on vielä päivittäin tilanteita, jolloin joudun kohtaamaan menneitä asioita ja ihmisiä, myös kärjekkäitä kysymyksiä. On vielä ristiriitoja ja tilanteita, joissa surutyötä on jäljellä. Mutta – en voinut tai jaksanut toimia enää toisin.

Kun Patrick Tiainen perusti oman hengellisen liikkeen vuonna 2014, sen ajatus oli vanhoista liikkeistä poikkeava. Uskon Sana teki työtä kadulla, käytti nuorisokulttuurin keinoja ja uutta musiikkia, hyödynsi videoita ja mediaa ja avasi uudenlaisia ovia. Vielä nyt Patrick keskittyy omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa, mutta hänen facebook-teksteistään näkee jo, että kynä sauhuaa varmasti jatkossakin uskon asioiden äärellä.