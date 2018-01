Vanhojen asuntojen kaunottaret luovat tunnelmaa ja lämpöä

4 Jugend-tyylinen kaakeliuuni. Kuva: Jaakko Elenius Jaakko Elenius Elina Kivelän ja 1-vuotiaan Alisa Långforsin kotona on vanhat uunit. Kuva: Jarno Pellinen Jarno Pellinen 1920-luvun puutaloasunnossa oli purettu vanhat kaakeliuunit, mutta Risto Saarela hankki viitisentoista vuotta sitten uuden uunin vanhalle paikalle. Pesonen-kissa nauttii myös lämmöstä. Kuva: Jarno Pellinen Jarno Pellinen Kaakeliuuni kuuluu tähän taloon ja asuntoon. Se on meillä yhteinen ihastuksen kohde. Toivottavasti tämä kaunotar saisi olla täällä aina tulevaisuudessakin, Anja Britschgi sanoo. Kuva: Jaakko Elenius Jaakko Elenius Previous Next

– Pidämme tässä talvisin silloin tällöin tulta tunnelman vuoksi. Uuni vetää todella hyvin, hän kertoo.

Vuonna 1911 rakennetussa kivitalossa ei ole enää asukkaille puuvarastoja, joten puita hankitaan säkki kerrallaan huoltoasemilta. Kaukolämmön vuoksi monista taloista purettiin 1930-luvulta lähtien kaakeliuuneja ja hävitettiin puuvarastot. 1960–70-luvuilla oli vallalla oikein purkuinto.

Britschgin ja hänen miehensä Ari Salmisen kotitalo on poikkeus: vuonna 1911 rakennetun jugendtalon kaikissa 13 asunnossa on jäljellä ainakin yksi toimiva kaakeliuuni. Makuuhuoneiden pönttöuunit on pitkälti poistettu.

– Kaikissa huoneistoissa on erilainen kakluuni. Ehkä asukas sai aikanaan valita mallin itse, miettii Salminen.

Salmisten kakluuni on punavihreä ja siinä on jugendin hengen mukaisesti koristeena oksien ja käpyjen kuvioita.

– Asunnon edellinen omistaja opasti meitä, että kuviot ovat pinjapuusta, eivät männystä.

täytti sata vuotta, pieneen historiikkiin kuvattiin talon kaikki koristeelliset kakluunit.

Perhe ihastui kaunottareen olohuoneen nurkassa heti asunnon ostossa.

– Tuntui kivalta, että asunnossa on tällainen koriste, joka kuului sen alkuperäiseenkin asuun. Kaakeliuuni kuuluu talon tyyliin ja säilyttää vanhaa tunnelmaa, Britschgi sanoo.

– Lisäksi uuni on tärkeä vanhassa talossa ilmanvaihdon kannalta, lisää Salminen.

on joskus purettu kaakeliuuni, sen tilalle voi aina hankkia toki uuden. Vaihtoehtoja ovat muualla purettu vanha kaakeliuuni, käsityönä tehty, vanhoja malleja mukaileva uustuotanto tai tehdasvalmisteinen uuni.

Risto Saarela ja Ulla Härkönen-Saarela ovat hankkineet 1920-luvun puutaloasuntoonsa kaksi uutta uunia. Edellinen asukas oli purkanut pois vanhat kaakeliuunit ja rakentanut tilalle uudenaikaisen avotakan.

– Se oli hankala, eikä oikein toiminut, joten purimme sen pian pois.

Olohuoneeseen vanhan uunin paikalle hankittiin alkuperäisen korkuinen tehdasvalmisteinen uuni tuolloin vielä toimineelta Kermansavelta.

– Halusimme varaavan uunin, sillä se kuuluu vanhaan taloon.

päästä entisestä lastenhuoneesta tuli ruokasali ja sinnekin tuli uuni.

– Ideana meillä on ollut asunnon kevytentisöinti. Kaikessa ei lähdetä ihan alkuperäisestä ja ratkaisut ovat käytännöllisiä, mutta kuitenkin vanhaan taloon hyväksyttäviä, Risto Saarela sanoo.

Valmisuunin paikalleen laitto vei muurarilta vain pari työpäivää, mutta kuivumisaikojen kanssa meni aikaa kaikkiaan noin kuukausi.

lastenlasten kanssa makkaraa, siellä haudutetaan yön yli uunipuuroa ja onpa siinä halstrattu silakoitakin. Tunnelman luojana elävä tuli on lyömätön.

– Kun tulee syksy, pimeys ja vesisateet, tulee tunne, että nyt laitetaan tuli uuniin, Ulla Härkönen-Saarela sanoo.

Talossa on kaukolämpö, mutta myös uunin tuoma lämpö miellyttää.

– Jos pakkasta on paljon ja vielä kova tuuli, uunin lämpö on luksusta, Risto Saarela huomauttaa.

rakennetussa puutalossa on jäljellä isot puukellarit. Naapureilla Kivelä-Långforseilla on kaksi valkoista alkuperäistä kaakeliuunia ahkerassa käytössä.

– Pidämme tulta aika useinkin. Siitä tulee niin kiva lämpö ja tunnelma, Elina Kivelä sanoo.

– Juuri kaakeliuunien ja korkeiden huoneiden takia ihastuimme tähän asuntoon.

Susanna Palovaara

työskentelee yhden naisen yrityksessä, Hattulan kaakelitehtaassa. Hän valmistaa käsityönä perinteiseen tapaan oman malliston kaakeliuuneja sekä korjaa vanhoja uuneja.

10 vuotta kaakeliuunien parissa on vain kasvattanut niiden arvostusta.

– Kaakeliuunit ovat todella komeita. Ne ovat olleet alun alkaen ylemmän luokan kapistuksia ja sisustuselementtejä, joten ne on tarkoituksella suunniteltu kunkin vallitsevan tyylin mukaisesti. Hienon suunnittelun lisäksi kunnioitan ennen kaikkea käsityötaitoa, sillä ne eivät ole siitä helpoimmasta päästä valmistaa.

Hänen mukaansa myös kaakeliuunien muuraaminen on arvostettava käsityötaito, sillä se tehdään aina paikan päällä ja kaakelit kiinnitetään yksitellen toisiinsa sinkilällä ja rautalangalla.

– Lämmityslaitteina kaakeliuunit ovat yhtä päteviä kuin nykyaikaiset uunit, Palovaara huomauttaa.

Näin hankit kaakeliuunin

Perinteinen kaakeliuuni on muurattu kuppikaakeleista, tiilistä ja savilaastista, ja kaakelit ovat osa lämmitysjärjestelmää. Teollinen uustuotanto valmistetaan valumassaelementeistä ja pinnoitetaan kaakeleilla.

Tehdasvalmisteisen keraamisen uunin saa tulitikut käteen -periaatteella 3膙000–5膙000 eurolla. Niitä valmistavat muun muassa Tulikivi ja Uunisepät.

Vanhojen purettavien tai purettujen kaakeliuunien hinnat ovat noin 600 eurosta 2膙500 euroon. Muuraus vie 2-3 viikkoa ja maksaa 3膙000–5膙000 euroa.

Myytäviä vanhoja kaakeliuuneja löytyy netin myyntipalstoilta, rakennusapteekeista ja vanhojen rakennusten varaosapankeista.

Muutama yritys, kuten Hattulan kaakelitehdas, Kaakeliuunitehdas Helsinge ja Kakluuniverstas, valmistavat käsin kaakeliuuneja perinteiseen tapaan. Hinnat muurauksineen ovat noin 10–13膙000 euroa.

Voiko uudistaloon laittaa vanhaa kaakeliuunia?

Voiko uudistaloon laittaa vanhaa kaakeliuunia?

Millainen kysyntä vanhoilla kaakeliuuneilla on, kaakeliuunien rakentaja Jari Tamminen?

– Kaakeliuunien arvostus on ollut parinkymmenen vuoden ajan koko ajan nousussa. Muutenkin kiinnostus vanhan kunnostamiseen on lisääntynyt. Se sukupolvi, joka nyt muuttaa vanhoihin taloihin, todella kaivaa vanhan esiin ja arvostaa sitä.

– Ennen ei arvostettu, sillä uunit olivat niin arkipäiväisiä. Uuni on nurkassa, eikä pääsääntöisesti vie paljon tilaa, joten niitä tuhottiin ihan syyttä.

Miten purettavan vanhan uunin voi pelastaa?

– Kaakelit pitää numeroida ja uuni dokumentoida huolellisesti, kun se puretaan. Käsin leikatut kaakelit ovat erikokoisia, joten ne eivät saa vaihtaa paikkaan.

Voiko uudistaloon laittaa vanhaa kaakeliuunia?

– Voi niitä pystyttää uuteenkin taloon. Vanhat kaakeliuunit ovat yleensä korkeampia kuin nykyiset uunit, joten niitä on haastava sijoittaa uuteen rakennukseen. Moni haluaa uudenkin talon sisäpuolella noudattaa vanhaa sisustusta, ja on olemassa myös matalampia uuneja. Uunit ovat kuitenkin uniikkeja, niitä ei voi valita kaupan hyllyltä.

Kaakeliuunin muuraaminen ja pystyttäminen on vaativaa käsityötä. Paljonko on ammattilaisia?

– Suomessa on kymmenkunta muuraria, jotka pystyvät rakentamaan perinteisen kaakeliuunin. Monesti se kulkee verenperintönä, minäkin teen uuneja jo neljännessä polvessa. Itselläni on ollut harjoittelijoita, joista osa jatkaa työtä. Näitä ehtii tehdä vuodessa vain 15-20, joten jonoa on puolesta vuodesta puoleentoista.