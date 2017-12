Räiskyy, paukkuu ja välähtelee – ilotulitteen aiheuttama pelko voi sairastuttaa tai säikyttää

Päivi Suonpää ottaa Roverin, Roonan ja Jalmarin tarhasta talliin hyvissä ajoin ennen uudenvuoden ilotulitteiden ampumista. Kuva: Lassi Puhtimäki Lassi Puhtimäki

Johanna Puukka

Päivi Suonpää

valmistautuu viettämään uudenvuoden aattoillan ja yötäkin tallissa kahden varsan, yhden shetlanninponin ja koiran seurassa. Hän juttelee siellä rauhoittavalla äänellä ja sivelee hellästi hevosten kaulaa. Taustalla soi musiikki, joka peittää ulkopuolelta kuuluvia ääniä alleen.

– Yksi- ja kaksivuotiaat varsani tarkkailevat vanhemman ponin käytöstä. Jos se on rauhallinen, varsatkin tietävät, ettei ole hätää.

Hätää voivat lietsoa räjähdykset, kun lähistöllä vaihdetaan vanhaa vuotta uuteen.

Hän muistuttaa, että hevonen on herkkä eläin, joka voi pelätä pauketta, räiskettä ja välähdyksiä. Ne voivat jopa sairastua stressin ja pelon vuoksi esimerkiksi ähkyyn tai loukata itsensä vauhkoontuessaan.

– Uskon, että tallien lähistöillä paukuttelu on vain ajattelemattomuutta. Ihmiset, joilla ei ole eläimiä eivät vain tule ajatelleeksi ilotulitteiden vaikutuksia.

Joihinkin hevosiin pelko voi vaikuttaa niin voimallisesti, että ne voivat olla kilpailukyvyttömiä tai vaarallisia ja vaikeita käsitellä useiden päivien ajan. Suonpää arvelee, että ratsukot pysyvät näinä päivinä poissa kylän raiteilta ja harjoitusalueilta, ja ravureidenkin harjoittamisessa on taukoa.

Suonpään talli Suonpään talli

sijaitsee taajama-alueella Ypäjällä, joka tituleeraa itseään Suomen hevospitäjäksi. Sitä se onkin, sillä hevosten lukumäärä on asukasmäärään suhteutettuna suurin Suomessa. Lähes joka viides turpa Ypäjällä on hevosen. Kunnassa on noin 2 400 asukasta.

Ypäjä on kuntana poikkeuksellinen, sillä eri puolilla keskustassa ja sen tuntumassa sijaitsee useita talleja. Kunta on myös kaavoittanut keskustaajamaan uuden asuinalueen, jonka tonteilla on rakennusoikeus talleille.

Vihreiden ryhmä teki aloitteen, että kunta vetoaisi asukkaisiin ilotulitteiden käytön välttämiseksi. Ryhmä muistutti, että kunta voi myös pyytää Kanta-Hämeen pelastuslaitosta asettamaan rajoituksia ilotulitteiden suhteen.

– Ilotulituskielto tai -rajoitus olisi varmasti etu tonttien kauppaamisessakin, Suonpää kannustaa.

Ilotulitteita saa

Aloitteentekijät uskovat, että ilotulitteettomaksi julistautuminen olisi myös matkailullinen mahdollisuus. Paikalliset matkailuyrittäjät voisivat myydä palveluitaan ihmisille, jotka haluavat eläimineen paeta pauketta.käyttää uudenvuodenyönä klo 18:n ja 02:n välillä, ellei kunnan järjestyssäännöissä tai määräyksissä ole muita rajoituksia.

Rajoittamisesta voi päättää myös pelastusviranomainen. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta toteaa, että paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon ilotulitteiden käytössä.

Petri Talikka

– Yleensä kieltoja on määrätty esimerkiksi kaupunkien keskustoihin, joissa on paljon väkeä liikkeellä tai arvokkaille alueille, kuten esimerkiksi vanhan Raumaan, toteaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö

Valtuustoaloite käsitellään ensi vuoden alkupuolella.

Sam Vuorinen

– Kunta laatii kuitenkin tiedotteen, jossa vedotaan välttämään ilotulitteiden käyttöä hevosalueiden ja -tilojen läheisyydessä. Maanomistajilla on toki myös oikeus kieltää ilotulitteet omilla maillaan, toteaa Ypäjän kunnanjohtaja

Vuorisen tietojen mukaan kuntiin ei ole määrätty ilotulituksen täyskieltoja eläinten hyvinvoinnin perusteella.

Huomaavainen ilotulittaja Valitsee tulitteiden käyttöpaikan huolella eikä aiheuta vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille tai muulle omaisuudelle. Välttää aiheuttamasta kohtuutonta haittaa metelistä kärsiville ihmisille, kotieläimille ja lemmikeille. Ilotulitteet voivat aiheuttaa suurta stressiä eläimille. Välttää aiheuttamasta kohtuutonta haittaa metelistä kärsiville ihmisille, kotieläimille ja lemmikeille. Ilotulitteet voivat aiheuttaa suurta stressiä eläimille. Noudattaa käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 Noudattaa käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 –02. –02. Jos lähistöllä on hevostalli, olisi toivottavaa, että ilotulitteita ei ammuttaisi lainkaan. Suositeltavaa olisi ainakin kysyä etukäteen aiheutuuko niistä hevosille ongelmia. Jos lähistöllä on hevostalli, olisi toivottavaa, että ilotulitteita ei ammuttaisi lainkaan. Suositeltavaa olisi ainakin kysyä etukäteen aiheutuuko niistä hevosille ongelmia. Lähellä ammutut raketit voivat aiheuttaa myös paloturvallisuusriskin talleille. Lähellä ammutut raketit voivat aiheuttaa myös paloturvallisuusriskin talleille.