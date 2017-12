Ajoissa sankka sade haittaa liikennettä - sähköjä poikki tuhansilta



Liikenteessä kannattaa liikkua tänään todella varoen. Tätä henkilöautoa hinattiin jo aamuvarhain penkasta Kokkolassa. Hannu Lehto

(KP/STT)

Talvimyräkkä haittaa tavallista elämää monelta kantilta perjantaina. Keski-Pohjanmaalla on yön aikana satanut paikoin kymmenkunta senttiä uutta lunta ja sään lauhtumisen myötä tiet ovat osin todella liukkaita. Jo aamuvarhain on ollut maakunnassa muutamia ulosajoja.

Lähes 15 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on vailla sähköä. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan eniten sähköttömiä talouksia on Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Oulaisissa, Heinolassa ja Sysmässä.

Kaikkiaan sähkökatkoja on tällä haavaa 35 kunnassa PKS SähkönsiirronLoiste SähköverkonCarunanElenianOulun Energian Siirto ja Jakelu -yhtiön sekä Järvi-Suomen Energian verkoissa.

Puhelinyhteydet Pohjois-Karjalan alueella pelaavat tällä haavaa lähes normaalisti, mutta tilanne saattaa muuttua sitä mukaan kuin sähköjä katkeaa, kerrotaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

