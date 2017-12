Pelastaako Pariisi Nickin ja Megin pitkän liiton?

Nicola Dove

Pekka Eronen

Le Week-end

Roger Mitchellin

Lindsay Buckinham

Jim Broadbent

Pariisi on hyvä paikka olla nuori ja rakastunut. Puhun kokemuksesta. Entä, kun takana on yli 30 yhteistä vuotta, kuuluisine sekamäkineen?hapokkaassa brittikomediassa hurautetaan kokeilemaan. Kireää on, vaikka sviitistä Eiffel-torni näkyykin.jakuittailevat toisilleen kuin olisivat oikeasti vanha birminghamilainen opettajapariskunta. Ensiesitys. (Britannia 2013)

Karkausvuosi

Anand Tuckerin

Amy Adamsin

Adam Scottin

Matthew Gooden

Seuraava karkausvuosi on vasta 2020, mutta tietysti siihen valmistautumisen voi aloittaa jo nyt.romanttinen komedia nimittäin kertoo, että jos irlantilaisia perinteitä tahtoo vaalia, pitää naisen kosia karkauspäivänä. Vihreälle saarelleesittämä Annakin matkustaa. Perillä Dublinissa Bostonin tyttö sitten joutuu pähkäilemäänjavälillä. Elämä yllättää somasti. (USA/Irlanti 2010)

Hitchcock

Sacha Gervais

Alfred Hitchcockin

Alma Revillen

Parempi nimi tälle elokuvalle olisi ollut, sillä eniten ohjaajasaa irti ohjaajamestarija hänen vaimonsasuhteesta

Helen Mirrenin

Anthony Hopkins

– eikä vähitenansiosta. Brittitähti tekee elävän ja hengittävän luonnekuvan naisesta, joka työskentelee ja turhautuu legendamiehensä varjossa.on pikemminkin liikkuva näköispatsas Hitchcockina, joka valmistelee. (USA 2012)