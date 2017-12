Raskas lumikuorma vaikeuttaa hätäpuheluita Itä-Suomessa – toimi näin, jos 112-yhteys ei toimi

Hätänumeroon liittyviä verkkohäiriöitä on kerran tai pari vuodessa. Pohjois-Karjalassa raskas lumi katkaisi sähköjä ja sähköjen palautus voi kestää useita vuorokausia.

112-hätänumeroon liittyviä verkkohäiriöitä on vuodessa kerran tai pari. Nyt niitää on paikoin Pohjois-Karjalassa. Kuva: Jussi Leinonen JUSSI LEINONEN

Maria Kalliokoski

Hätäkeskuslaitos antoi torstaina aamulla Pohjois-Karjalaan vaaratiedotteen, koska hätänumeroon 112 ei välttämättä voi soittaa lumikuorman aiheuttamien laajojen sähkökatkosten takia.

Hätäkeskuslaitos kehotti apua tarvitsevia hakeutumaan hätätilanteessa häiriöalueen ulkopuolelle tai lähimmälle terveys-, palo-, tai poliisiasemalle.

Vaaratiedotteen se välitti ainakin Ylessä sekä omilla Twitter- ja Facebook-tileillään.

Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksen päivystyksestä kerrotaan Lännen Medialle, että koska vikoja ei ole koko alueella, hätätilanteessa ensisijainen vaihtoehto on pyrkiä päästä häiriöalueen ulkopuolelle tai ainakin yrittää soittaa hätänumeroon, kun on matkalla lähimmälle terveys-, palo- tai poliisiasemalle. Jos verkkoyhteyttä ei ole, voi yrittää soittaa myös puhelimen ollessa lentotilassa.

Hätäkeskuslaitoksen ohjeiden mukaan hätänumeroon 112 tulee soittaa aina "kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan".

Jos häiriöiden takia soitto ei onnistu, apua on saatava muilla keinoin.

Päivystys antoi kysyttäessä joitakin neuvoja terveys-, palo- tai poliisiasemalle hakeutumiseen.

Terveydellisissä asioissa on syytä lähteä lähimmälle terveysasemalle, jos apua tarvitseva ei koe selviytyvänsä kotona. Näissäkään tilanteissa ei pidä ajaa ylinopeutta, päivystyksestä kerrotaan.

Onnettomuudessa on pyrittävä ensin antamaan apua onnettomuuspaikalla ennen kuin lähtee hakemaan muualta apua. Tulipaloissa on syytä hoitaa alkusammutus itse. Poliisiasiat voivat olla niin moninaisia, että yksiselitteisiä neuvoja on vaikea antaa.

112-vikoja kerran tai pari vuodessa

Sekä Telia, Elisa että DNA ilmoittivat torstaina, että matkapuhelinverkossa Pohjois-Karjalassa on häiriöitä.

Hätäkeskuslaitoksen tietojen mukaan häiriöt ovat tukiasemakohtaisia ja niiden kesto voi vaihdella paikallisesti.

112-numeroon liittyviä verkkovikoja on ollut viime vuosina kerran tai pari vuodessa, Hälytyskeskuslaitoksesta kerrotaan. Pohjois-Karjalassa tykkylumen aiheuttamat verkkohäiriöt ovat toinen häiriötilanne tänä vuonna; edellinen oli joulun tienoilla Suonenjoella Pohjois-Savossa.

Kyösti Lehtonen

– Ne eivät ole kovin yleisiä. Jos sähköt loppuvat alueelta, ne loppuvat, ja jossain välissä alkavat akut loppumaan tukiasemilta, sanoo hätäkeskustoiminnan kehitysyksikön päällikköHätäkeskuslaitoksesta.

Hänen mukaansa ihmiset osaavat toimia aika hyvin, vaikka eivät saisi hätänumeroon yhteyttä.

– Emme saa juuri palautetta, että ongelmia jäisi hoitamatta.

Laitos on pyrkinyt parantamaan vaaratiedotteiden sisältöä neuvoilla, mitä kyseisen 112-häiriön aikana voi tehdä. Se pyrkii antamaan yleisohjeen, vaikka tilanteet ovat erilaisia eikä häiriöiden pituutta voi ennakoida tarkasti.

Jopa vuorokausien häiriöitä

Pohjois-Karjalassa oli torstaina enimmillään 13

Matti Pesonen

000 taloutta ilman sähköä. SuurhäiriöjohtajaPohjois-Karjalan sähköstä kertoi Lännen Medialle iltapäivällä, että sähköttömien talouksien määrä oli sama kuin aamulla eli noin 11

000. Vaikka vikoja oli saatu korjattua, niitä oli tullut lisää alueen pohjoisosissa Lieksassa. Hankalin tilanne aamulla oli Joensuun Enossa, Kontiolahdella ja Ilomantsissa.

– Osalle talouksista voi tulla pahimmillaan monen vuorokauden keskeytyksiä, Pesonen kertoi.

Vikoja kartoitettiin helikopterilennoin, ja puita poistettiin metsäkoneilla ja sahalaitteella varustetulla helikopterilla. Korjaajia oli aamulla 160, ja muualta Suomesta oli luvassa lisävoimia.