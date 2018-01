Äly tekee tuloa taloyhtiön avaimiin

Perinteiset, mekaaniset avaimet ovat edelleen yleisimpiä lukitusjärjestelmiä suomalaisissa taloyhtiöissä, vaikka uudet elektromekaaniset avaimet yleistyvät myös asuinkiinteistöissä.

Jari Piironen

– Viime vuosina monet suuret rakennuttajat kuten kunnat ja valtakunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat siirtyneet käyttämään yhä enemmän uusia sähköisiä lukitusjärjestelmiä mekaanisten avainten sijaan, sanoo lukitusjärjestelmien myyntiin ja asennuksiin erikoistuneen Arvolukko oy:n toimitusjohtaja

Elektromekaanisten lukitusjärjestelmien suosio on kasvanut etenkin niissä taloyhtiöissä, joissa vanhoja lukkoja ollaan uusimassa.

Kuitenkin valtaosalla – noin kahdella kolmanneksella – suomalaisista taloyhtiöistä on käytössä vanhat ja patentoimattomat avainjärjestelmät, joiden avaimia voi vapaasti kopioida.

Asia käy ilmi lukkovalmistaja Abloyn vuonna 2015 Taloustutkimuksella teettämästä taloyhtiöiden murtoturvallisuutta selvittäneestä tutkimuksesta.

Allu Tuppurainen

kannattaisi harkita lukitusjärjestelmien uusimista viimeistään isojen remonttien yhteydessä ja pitää uudistuksen lähtökohtana avainturvallisuutta eli käytännössä sitä, että lukitukset päivitettäisiin patentilla suojattuun avainjärjestelmään. Näin kehottaa turva-alan yhtiö Viria Securin Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö

Hän kuitenkin arvioi, että suurta muutosta vanhojen kiinteistöjen lukituksissa ei ole muutamassa vuodessa tapahtunut.

– Lukoston valintaan vaikuttaa edelleen eniten sen kustannus, Tuppurainen toteaa.

taso voi vaihdella taloyhtiöissä suurestikin. Hyvin usein lukituksen uusimista myös mietitään vasta siinä vaiheessa, kun riskit ovat jo olemassa.

Monissa taloyhtiöissä ongelmana voi olla esimerkiksi suuri asukasvaihtuvuus, jonka seurauksena avaimia katoaa tai jää palauttamatta tavallista enemmän.

Silloin avainturvallisuuden kannalta ongelmalliseksi voi muodostua se, että kadonnut tai palauttamatta jäänyt avain käy edelleen asukkaiden yhteiskäyttötiloissa kuten ulko-ovissa ja varastoissa, vaikka itse asunnossa lukot olisikin sarjoitettu uudelleen.

– Kadonneiden avaimien riski saatetaan hyvinkin tiedostaa, mutta kun lukitusta ollaan uusimassa, valitaan usein perinteinen mekaaninen avainjärjestelmä juuri halvemman hinnan vuoksi, Piironen kuvaa.

vaikuttaa taloyhtiön koon, vaihdettavien lukkojen ja tarvittavien avainten lukumäärän lisäksi se, millainen avainjärjestelmä valitaan. Nykyään uusi lukosto voidaan hankkia myös kuukausittaisella palvelumaksulla.

Elektromekaaniset lukitusjärjestelmät maksavat jopa kolme kertaa enemmän kuin perinteiset mekaaniset lukot.

– Karkeasti arvioituna voidaan sanoa, että pienen rivitaloyhtiön uudelleenlukitus maksaa noin 2 000–3 000 euroa ja kerrostalon uudelleenlukitus noin 5 000–10 000 euroa, Allu Tuppurainen sanoo.

taloyhtiöissä tulisi Piirosen mukaan aina selvittää yhdessä lukitusalan ammattilaisten kanssa se, millainen järjestelmä olisi paras vaihtoehto juuri kyseiseen kiinteistöön.

– Vaikka elektromekaaniset ratkaisut maksavat enemmän kuin perinteiset mekaaniset lukot, niissä on huomattavasti enemmän turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, ja myös niiden ylläpito on helpompaa.

Taloyhtiöissä pääsynhallinta voi myös rakentua perinteisistä mekaanisista avainjärjestelmistä sekä lisäksi ohjelmoitavista elektromekaanisista avainjärjestelmistä ja RFID-lukijalaitteiden käytöstä. Niissä voidaan esimerkiksi käyttää perinteisen avaimen lisäksi sähköistä pääsynhallintaa kiinteistön yhteisten tilojen ovissa.

Tällöin kaikkia lukkoja ei tarvitse sarjoittaa uudestaan yhden avaimen kadotessa, vaan kadonnut avain vain poistetaan käyttöjärjestelmästä, jolloin sillä ei enää pääse kulkemaan ovista.

Poista tunnistetiedot avaimista

Avaimet ja varsinkin yleisavaimet ovat arvoesineitä, joita pitää säilyttää huolellisesti. Avaimiin ei tule jättää tunnistetietoja. Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa heti taloyhtiölle tai huoltoyhtiölle.

Kadonneesta avaimesta voi yleensä saada vakuutuksesta korvausta vain, jos on olemassa konkreettinen uhka, että sitä käytetään väärin. Tällainen tilanne voi olla, jos avaimessa on osoitetietoja tai jos avainten kanssa on kadonnut käsilaukku, jossa olleista tavaroista on pääteltävissä, mihin avaimilla pääsee.

Jos avainnippu, jossa ei ole tunnisteita, tippuu kauppakeskuksen lattialle, sen katoaminen ei ole samalla tavalla uhka kuin taloyhtiön pihalle tippuneet avaimet, joista on helpompi päätellä, että ne voivat kuulua juuri tähän kiinteistöön.

Jos avain on ollut hukassa jo puoli vuotta, konkreettista uhkaa ei yleensä ole.

Varsinkin isommissa taloyhtiöissä avainturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat ovat hyvin selvillä. Pienemmissä taloyhtiöissä käytännöt voivat vaihdella enemmän. Hyvä nyrkkisääntö on, että yleisavaimia ei pidä säilyttää esimerkiksi kenenkään hallituksen jäsenen kotona.

Taloyhtiön avaimet hyvä uusia remonttien yhteydessä

Avaimet olisi hyvä uusia viimeistään siinä vaiheessa, kun taloyhtiössä tehdään laajempia korjauksia.

Avaimia ei ole välttämätöntä uusia aina, kun patentti vanhenee, mutta lukitusjärjestelmien uusimista olisi hyvä harkita varsinkin silloin, jos avaimia on teetetty paljon ja jos niitä on luovutettu urakoitsijalle esimerkiksi taloyhtiössä tehtyjen remonttien yhteydessä.