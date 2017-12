Pohjanmaan kauppakamari: Kasitie kaipaa kipeästi parannuksia



Pohjanmaan kauppakamari kiirehtii valtatie kahdeksan parantamista. Kauppakamarin mukaan kasitie on luvattoman huonossa kunnossa ja monin paikoin vaarallinen.

Useat tieosuudet ovat heikossa kunnossa, tie on paikoitellen hyvin mutkainen ja näkyvyys sitä myöten huono. Epätarkoituksenmukaiset liittymät aiheuttavat sen, että nopeusrajoituksia on muita teitä enemmän ja siksi tien keskinopeus on alhainen. Näistä syistä kuljetukset hidastuvat ja kuljetuskalusto kuluu nopeasti ja vaurioituu. Tästä aiheutuu yrityksille lisäkustannuksia, mikä vaikuttaa suoraan niiden kilpailukykyyn, Pohjanmaan kauppakamarin kannanotossa todetaan.

Valtatien 8 tai siihen suoraan liittyvien teiden erityisiä ongelmakohtia Pohjanmaan alueella ovat kauppakamarin mukaan Kokkolan Eteläväylä Heinolan kohdalla, Pietarsaaressa Edsevö–Kuusisaaren teollisuusalue -väli ja Kuusisaaren teollisuusalueen liittymä sekä Vassor–Kärklax-väli.

Parantaminen edellyttäisi mm. osittaista nelikaistaistusta, riittävää määrää ohituskaistoja, risteyskohtien turvallisuuden merkittävää nostamista sekä raskaan liikenteen tarpeiden huomioimista.

Kasitien varrella asuu yli 850 000 asukasta ja sijaitsee noin 400 000 työpaikkaa. Kasitien satamat hoitavat lähes puolet koko maan viennistä ja tuonnista. Lisäksi merkittävä osa Suomen energiasta tuotetaan sen varrella.

Kauppakamari korostaa, että tiestön kunnossapito ja parantaminen edellyttää budjettikausia ylittävää pitkäjänteistä ja yritysten tarpeita huomioivaa liikennepolitiikkaa. Koko tieverkon korjausvelka Suomessa on tällä hetkellä reilu miljardi euroa.