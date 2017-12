Susi hyökkäsi hevosen kimppuun Ylivieskassa?



Tamman takaosassa on syvät viiltojäljet. Petoasiantuntija ei varmuudella pystynyt todentamaan sudeksi hyökännyttä petoa. Tapahtumapaikalla satoi vettä, eikä varmoja tassin jälkiä jäänyt paikalle. Toimitus

Ylivieskassa koettiin kauhun hetkiä, kun ilmeisesti susi oli hyökännyt hevosen kimppuun Nevanperäntiellä Aki Antti-Roikon tallilla. Varmuudella sutta ei voitu todentaa, sillä tapaus sattui viime viikon keskiviikkona, jolloin satoi vettä eikä selviä tassun jälkiä jäänyt tapahtumapaikalle.

– Neljän tammaa oli pihatossa, josta pääsee sisälle katokseen ja mistä hevoset pääsivät myös ulos. Raatelujäljet löytyivät johtajatammassa, joka oli ilmeisesti puolustanut muita tammoja, hevosten hoitaja Niina Nissilä kertoo. Raadellun tamman omistaa Jenna Jylkkä.

– Ensimmäiset jäljet olivat jo maanantaina takajalassa, mutta silloin ajattelimme, että se on telonut itseään johonkin. Keskiviikkona tuli sitten lisää jälkiä ja aloimme epäillä sutta. Molemmin puolin häntää takareisissä oli syviä raatelujälkiä. Tikkejä laitettiin ja nyt on tietysti pidetty hevoset yön yli tallissa.

Eläinlääkäri oli sitä mieltä, että kyseessä on ollut susi tai ilves. Tamman on varsin isokokoinen, joten varsin erikoista olisi, että ilves hyökkäisi sen kimppuun. Joka tapauksessa nälkä on ollut ilmeisen kova hyökkäävällä pedolla, kun noinkin ison eläimen päälle on käynyt.

– Petoasiantuntija ei pystynyt todentamaan varmasti, mutta vahva epäilys sudesta on. Läheisellä tallilla on näköhavainto sudesta edellisviikon perjantailta. Linnuntietä tästä on 300-400 metriä Jokirannan alakouluun ja taloja tosi paljon ympärillä, Nissilä muistuttaa.