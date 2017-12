Päätöntä juoksua viidakossa



En onnistunut löytämään vanhaa arvosteluani Bob Johnstonin alkuperäisestä Jumanji-elokuvasta (1995). Mutu-tuntumalla se oli monikerroksinen ja viihdyttävä, mutta ei erityisen mieleen jäävä koko perheen seikkailu. Huolimatta Robin Williamsin ja Kirsten Dunstin tapaisista laatutekijöistä, seikkailu kulki kankeasti.

Jake Kasdanin ohjaama Jumanji: Welcome to the Jungle on suoraviivaisempi, vähemmän mielikuvituksellinen versio. Vauhdissa, toiminnallisuudessa ja efekteissä uutuus on silti käypäistä viihdettä.

Pääosissa Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart ja Nick Jonas pistävät roolihahmoina ja pelinappuloina täysillä lekkeriksi. Se onkin ylilyövän ja kepeän koomillisen viidakkoseikkailun parissa ainoa mahdollinen asenne. Myös katsojalle.

Ikuvanha videopeli Jumanji päätyy kierrätyksessä lukiolaisten näppeihin. Jumanji imaisee pelaajansa todentuntuiseen mielikuvitusviidakkoon. Tehtävänä on pelastaa rosvojen käsiin joutunut jalokivi ja palauttaa se oikealle omistajalleen. Jos tässä ei onnistu, jää pelin vangiksi sen jälkeen, kun kolme käytettävissä olevaa elämää on sössitty.

Vaikka nimekkäämmät tähdet ilmestyvät peliin viidakkovaiheissa, Jumanji on antoisimmillaan prologijaksossa. Siinä teinit ehditään esitellä makoisasti ennen kuin Dwayne Johnson esittelee lihaksiaan, Karen Gillan tanssitaistelijan taitojaan ja Jack Black pääsee tyttöroolissa (!) pussaamaan poppari- ja filmitähti Nick Jonasia.

Alex Wolf on alkujaksossa nörtti Spencer. Serdarius Blain esittää Fridgeä, jonka nimi viittaa pojan kaappikokoon. Spencer ja Fridge ovat tuttuja lapsesta asti, mutta nykyisin nörtti kelpaa vain korjaamaan isomman kaverinsa koulutehtäviä. Madison Iseman esittää Bethany-pissistä ja Morgan Turner älykästä Marthaa, joka ei osaa relata.

Kukin joutuu omista syistään jälki-istuntoon. Näin elokuva uskottelee, että Jumanjista voisi tulla John Hughesin The Breakfast Clubin (1985) tapainen eriparisten henkilöiden ryhmäytymiskuvaus. Nämä toiveet murskataan pian, kun peli toden teolla alkaa.

Myös tuntemattomia teininäyttelijöitä myöhemmissä vaiheissa paikkaavat isot tähdet osaavat pitää hauskaa ja leikkiä rooliasetelmien ennakkoluuloilla. Siistinä opetuksena Spencer saa lisää rohkeutta, Fridge ymmärtää arvostaa lähimmäisiään, Bethany oppii pärjäämään ilman kännykkää, ja Marthakin löytää ystävän.

Hyvältä joulunajan elokuvalta odottaisi enemmänkin, mutta tähän on Jumanjissa tyydyttävä.