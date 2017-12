Onnettomuustutkijat: SAS:n Turun-vaaratilanteen tutkinnassa katsotaan nyt lentokoneen jarruihin



Mikko Pulliainen

Turun lentoasemalla lokakuussa tapahtuneen vakavan vaaratilanteen tutkinnassa selvitetään paraikaa muun muassa koneen jarrujärjestelmien toimintaa.

SAS:n lentoa operoineen CityJet-yhtiön Bombardier CRJ900 -tyyppinen liikennelentokone ajautui lumipyryssä ulos kiitotien sivusta ja pyörähti 190 astetta suurella nopeudella. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Kone oli tulossa Tukholmasta.

Ismo Aaltonen

– Teemme tiettyjä laitetutkimuksia Yhdysvalloissa tammikuun puolivälissä. Katsomme jarrujärjestelmiä ja moottorien toimintaa, kertoo lento-onnettomuuksien johtava tutkija

– Toinen osa-alue on kiitotien kunto, liukkaus sekä renkaat. Ne kuluivat laskeutumisen yhteydessä aikalailla.

Aaltosen mukaan

Moottoreista selvitetään, ovatko koneen reverssit eli moottorijarrut toimineet asianmukaisesti. Reverssi kääntää suihkumoottorin ilmavirran puhaltamaan eteenpäin, ja sillä voidaan osaltaan hidastaa lentokonetta laskukiidossa.kone laskeutui myötätuuleen, mutta sekään ei ollut erityisen voimakas.

– Mitään poikkeavaa ei havaittu lähestymisessä tai kynnysnopeudessa. CRJ-900 on aika liukas kone: siinä on pitkä runko ja pienet v-muotoiset siivet, joten se on [laskussa] aika nopea kone joihinkin muihin verrattuna.

Tyypillisesti suihkukoneet laskeutuvat noin 250-280 kilometrin tuntinopeudella. Tapaus on siinä mielessä vakava, että kone on ajautunut kiitotieltä pian maakosketuksen jälkeen eli varsin suurella nopeudella.

– Olen itsekin pyörähtänyt Drakenilla liukkaalla, mutta tässä on menty suuremmalla nopeudella, aiemmin Ilmavoimien hävittäjälentäjänä toiminut Aaltonen muistelee.

Myös 3. joulukuuta

Aaltonen uskoo, että kun laitteiden toiminnasta saadaan dataa, tutkinta pääsee etenemään varsin suoraviivaisesti.Turun lentoasemalla sattuneen vaaratilanteen tutkinta etenee. Finnairin lentoa operoineen Norran Embraer 190 -koneen matkustamossa havaittiin savua ja ohjaajat päättivät laskeutua Turkuun. Laskun jälkeen savunmuodostus lisääntyi, ja lentokone päätettiin evakuoida hätäliukumäkien kautta.

Savun lähteeksi paikannettiin koneen ilmastointijärjestelmä.

– Koneen yksi ilmastointiyksikkö on leikannut kiinni, ja kun normaalisti sen läpi kulkee pakkasilmaa, nyt ilmastointiyksikölle tuli kuumaa ilmaan suoraan moottorista. Silloin putkistossa olevasta pölystä ja rasvasta syntyy epäpuhtauksia, joista tulee käryä.

Varsinaista tulipalovaaraa tilanteessa ei ollut. Selvittämättä on myös laitteen vikaantumisen syy.

Erityisen kiinnostuneita onnettomuustutkijat ovat evakuoinnin sujumisesta, sillä Suomessa on aivan poikkeuksellista, että koneen hätäliukumäkiä käytetään.

– Tavoitteemme on saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä mikä meni evakuoinnissa hyvin, ja missä on parannettavaa. Tämä on kansainvälisen tason asia, ja tilanteesta on jo nyt nähtävissä asioita, jotka on hyvä tuoda esiin eri lentoyhtiöiden koulutuksissa ja tiedoksi ehkä koneen valmistajallekin.

Aaltonen painottaa, että evakuointi sujui kokonaisuutena hyvin.

– Kymmenen pistettä tulee siitä, että kukaan ei loukkaantunut. Järjestään näissä tapauksissa loukkaantuu ihmisiä, joten tässä mielessä voi sanoa että hienoa. Aina kuitenkin löytyy asioita, joita voidaan miettiä tarkemmin.

Tutkinta jatkuu myös muiden liikennelentokoneille kuluvana vuonna sattuneiden vaaratilanteiden tapauksessa. Kannettava tietokone syttyi maaliskuussa palamaan Helsinki-Vantaalla Air Berlinin Airbus A320 -koneen matkustamossa, ja heinäkuussa Norwegianin Boeing 737-800 ajautui laskussa sadekelillä ulos kiitotien päästä. Tapahtumapaikkana oli niinikään Helsinki-Vantaa.