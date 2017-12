Suomen Unicef tutustui Syyrian lasten tilanteeseen – "Ihmiset ovat äärirajoilla"

Syyrialaiset lapset tarvitsevat nyt muun muassa lämpimiä talvivaatteita. Syyrialainen Mahmoud, 9, serkkunsa Myriamin kanssa. Mahmoud perheineen joutui jättämään kotinsa sodan vuoksi noin viisi vuotta sitten. Nyt perhe asuu pienessä asumuksessa tyhjässä varastohallissa Hessyan teollisuusalueella läntisessä Syyriassa. Kuva: UNICEF Finland/Martti Penttilä

Ossi Rajala

Inka Hetemäki

Suomen Unicefin ohjelmajohtajaon kiertänyt tällä viikolla eri puolilla Syyriaa selvittämässä, minkälaista apua syyrialaiset tarvitsevat sodan runtelemassa maassa.

– Suurimmat taistelut ovat ohitse, mutta olemme kuulleet räjähdyksiä rintamalta. Kriisi on jo jatkunut noin seitsemän vuotta. Ihmiset ovat äärirajoilla. Noin neljä viidestä syyrialaisesta elää köyhyydessä. Töitä ei ole paljon, palkat ovat minimaalisia ja kustannustaso noussut kymmenkertaiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi lasten aliravitsemuksena, Hetemäki kertoo Syyriasta Lännen Medialle.

Ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa Hetemäen mukaan dramaattisesti myös se, että terveysasemia on tuhoutunut ja myös terveysalan ammattilaisia on kuollut paljon.

Syyrian sisällissodassa on kuollut monien arvioiden mukaan yli 400 000 ihmistä ja miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa. Osa pakolaisista on välillä yrittänyt palata koteihinsa, mutta joutunut lähtemään uudestaan sotaa pakoon.

Tuhon keskellä on kuitenkin näkynyt myös jotakin myönteistä.

Unicefin

– Se on ollut sykähdyttävää huomata, kuinka kova usko ihmisillä on täällä koulutukseen. Syyria on ollut melko hyvin koulutettu maa aiemmin. Lapsilla on täällä uskoa itseensä ja kertovat haluavansa tulla esimerkiksi apteekkareiksi tai arkkitehdeiksi. Ihmiset eivät täällä niinkään puhu konfliktista vaan selviytymisestä, Hetemäki sanoo.mukaan Syyrian sisällä apua tarvitsee 5,8 miljoonaa lasta. Lisäksi 2,3 miljoonaa syyrialaislasta elää pakolaisina lähialueen maissa. Unicef on tukenut erityisesti väliaikaisten koulujen perustamista alueelle sekä jakaa muun muassa ruokaa aliravituille lapsille. Järjestö hankkii lapsille myös puhdasta vettä, lääkkeitä, lämpimiä vaatteita, rokotuksia, psykososiaalista tukea ja muuta terveydenhoitoa.

– Koulua käydään Syyriassa kahdessa vuorossa. Maasta puuttuu sodan seurauksena noin 150 000 opettajaa, Hetemäki toteaa.

Hetemäki arvioi, että sota ja sen seuraukset vaikuttavat syyrialaisten elämään vielä pitkään.

– Sota jatkuu niin kauan, kunnes rauhansopimus saadaan aikaan. Monelta perheeltä on mennyt asunto ja elinkeino alta. Tätä velkaa maksetaan pitkään. Maastoon on jäänyt lisäksi paljon ammuksia, jotka eivät ole räjähtäneet. Ne ovat vaaraksi leikkiville lapsille. Tapasimme juuri Hassan-nimisen pojan, joka oli menettänyt kätensä, Hetemäki sanoo.

Syyrian sisällissota alkoi 2011, kun presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan käynnistyi kansannousu. Myöhemmin kansannousun osapuolet, maltillinen oppositio ja islamistit, taistelivat myös tosiaan vastaan. Vuosien aikana myös ulkomaat, kuten Venäjä, Iran, Turkki ja Yhdysvallat, ovat sekaantuneet Syyrian sotaan.

Suurin osa Syyrian ulkopuolelle paenneista perheistä asuu telttaleireillä Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Egyptissä. Telttaleireillä asuvat lapset elävät kurjissa ja epähygieenisissä oloissa, joissa taudit leviävät helposti. Leireillä on Unicefin mukaan todettu muun muassa tuhkarokkoa ja A-hepatiittia. Usein lapset joutuvat myös käymään töissä.

Unicef kerää myös Suomessa varoja syyrialaisten lasten auttamiseksi.