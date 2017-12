Tallilla ollaan jouluna rauhallisia ja tyytyväisiä



Söpö (oik.) ja Minikirppu saavat joulun kunniaksi erityisiä herkkuja, kuten kuivattuja vadelmanoksia. Eetu Kupulisoja

Nivalalaisen Sari Mannilan tallilla jouluna herkutellaan perinteisin ja hieman erikoisimmin tarjoiluin.

Tallin asukkaista lampaat Söpö ja Minikirppu saavat heille talven herkuiksi kerättyjä ja kuivattuja vadelman- ja pajunoksia, hevoset Ville, Omppu ja Sepi ylimääräisen annoksen kauroja sekä normaalia enemmän porkkanoita ja omenoita.

Mannilan mukaan joulukoristein koristellussa tallissa vallitsee jouluna erityinen tunnelma.



– Tämä on vanha talli, johon on laitettu muun muassa lattia ja katto täysin uusiksi. Työtä on paljon ja etenkin hevosten hoitaminen vie aikaa, mutta kyllä se on palkitsevaa, kun kaikki ovat yhtä aikaa sisällä syömässä ja illalla tallin oven sulkiessa siellä vallitsee rauhallinen ja tyytyväinen tunnelma, Sari Mannila hymyilee.