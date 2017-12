Vanhainkodin myynti etenee Pyhäjärvellä



Pyhäjärven vanhusten palvelukodin myynti Attendolle etenee Pyhäjärvellä. Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että Köpsinrinteen palvelukoti 1,85 hehtaarin määräalalla myydään Attendolle 2,350 miljoonan euron kauppahinnalla.

Valtuusto käsittelee esisopimusta tammikuun 22:s päivä. Kaupan ehtoihin kuuluu, että Attendo rakentaa uuden jopa 75-paikkaisen palvelukodin kesään 2019 mennessä. Kauppakirja hyväksytään lopullisesti, kun Attendo on tehnyt uudesta palvelukodista rakentamispäätöksen ja kun uuden palvelukodin rakennuslupa on hyväksytty. Ajallisena takarajana kauppakirjan allekirjoitukselle on heinäkuun loppu ensi vuonna.

Kaupan yhdessä hyväksytyssä ennakkovaikutusten arvioinnissa kerrotaan, että Selänteen peruspalvelukuntayhtymän ja Attendon on määrä neuvotella henkilökunnan siirtymisestä Attendolle liikkeenluovutuksena niin sanottuina vanhoina työntekijöinä kunnallisen työehtosopimuksen puitteissa. Jollei asiasta muuta sovita, työntekijät kuuluvat kunnallisen työehtosopimuksen piiriin aina siihen saakka, kun tammikuussa kunnallisalalla solmittava uusi tes on voimassa.

Hannu Haapala

Pyhäjärven kaupungin hallintojohtajakertoo, että kaupunki ja Attendo käyvät myöhemmin neuvotteluja uuden palvelukodin paikasta. Haapalan mukaan on mahdollista, että kaavaan joudutaan tekemään muutoksia, jotta uuden palvelukodin rakentaminen on mahdollista.

Kaupunki ja Attendo tiedottavat myöhemmin uuden palvelukodin tarkemmasta sijainnista.

Esisopimuksen kuuluu lisäksi ehto, jonka mukaan Attendo pyrkii löytämään uutta käyttöä Köpsinrinteen vapautuville tiloille kahden vuoden ajan. Jos uutta käyttöä ei löydy, kaupungilla on mahdollisuus lunastaa vanha rakennus takaisin euron nimellishinnalla.

Antti Savela