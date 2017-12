YK:n yleiskokous vastustaa Trumpin Jerusalem-päätöstä – Suomi mukana enemmistössä

YK:n yleiskokous toivoo jäsenmaiden pidättäytyvän lähetystöjen siirrosta Jerusalemiin. UN Photo/Manuel Elias

Ossi Rajala

Suomi oli monen muun maan mukana vastustamassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin linjausta, jolla Yhdysvallat tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvallat aikoo myös siirtää Israelin suurlähetystönsä Jerusalemiin.

YK:n yleiskokous päätti torstaina äänin 128-9 hyväksyä esityksen, jossa YK:n jäsenmaita pyydetään olemaan siirtämättä lähetystöjään Jerusalemiin. Yleisenä käytäntönä on ollut, että maat ovat sijoittaneet Israelin suurlähetystönsä Tel Aviviin ja palestiinalaisalueiden edustustot Ramallahiin.

Yhdysvaltojen lisäksi vastustajiin kuuluivat Guatemala, Honduras, Israel, Marshallinsaaret, Mikronesian liittovaltio, Nauru, Palau ja Togo.

Suomi kuului niihin valtioihin, jotka olivat enemmistön kannalla, kuten olivat lähes kaikki EU-maat. Yhteensä 35 maata pidättäytyi äänestämisestä, koska eivät esimerkiksi kokeneet yleiskokouksen päätöksen edistävän rauhantyötä alueella. Näihin 35 maahan kuuluivat muun muassa Kanada, Australia, Tshekki, Kroatia, Puola, Unkari ja Latvia.

YK:n yleiskokouksessa on käyty aiemminkin samankaltaisia äänestyksiä, jotka liittyvät Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin. Jerusalemin kohtalo on yksi konfliktin vaikeampia kysymyksiä, koska molemmat osapuolet haluavat Jerusalemin pääkaupungikseen.

Jerusalem on jakautunut karkeasti ottaen israelilaiseen Länsi-Jerusalemiin ja palestiinalaiseen Itä-Jerusalemiin. Ilmapiiri kaupungissa on kiristynyt Yhdysvaltojen Jerusalem-päätöksen jälkeen. Monin paikoin palestiinalaisalueilla on ollut väkivaltaisia mielenilmauksia viime viikkojen aikana.

Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitsevat lähekkäin niin juutalaisten pyhin paikka Itkumuuri, muslimeille tärkeät Al-Aqsan moskeija ja Kalliomoskeija sekä kristittyjen Pyhän haudan kirkko. Näin kaupunkiin liittyy paljon uskonnollista latausta.

Sekä Yhdysvaltojen että Israelin edustajat YK:n yleiskokouksessa arvostelivat YK:ta siitä, että se on pitkään tehnyt Israelin vastaista politiikkaa. Israelin edustaja Danny Danon totesi YK:n tiedotteen mukaan kokouksessa, että palestiinalaisten ja YK:n harjoittama "yksipuolinen" politiikka vie rauhan vain kauemmaksi. Israel kokee olevansa uhri sitä kohtaan tehtyjen terrori-iskujen vuoksi.

Erityisesti arabi- ja muslimimaat korostivat kokouksessa palestiinalaisten ahdinkoa ja Israelin miehityksen vaikutusta tilanteeseen.

Yhdysvaltojen edustaja Nikki Haley puolestaan sanoi Yhdysvaltojen muistavan tämän Jerusalemia koskevan päätöksen ja sen, ketkä ovat olleet Yhdysvaltojen vastakkaisessa leirissä. Yhdysvallat on väläytellyt niin YK:n tukien leikkaamista kuin taloudellisia seuraamuksia myös sitä vastustaville jäsenmaille.

– Yhdysvaltojen kansan tahto on ollut tämä (Jerusalem-päätös). Yhdysvaltalaisten näkemykset YK:sta ja se tapa, jolla jotkut valtiot ovat käyttäytyneet epäkunnioittavasti meitä kohtaan, tullaan muistamaan, Haley sanoi kokouksessa.