”Jännittää, mutta ei vielä paljon!”



Netta Nahkasen, Karoliina Mustaparran ja Noel Salon joulun odotus huipentuu muutaman yön päästä. Aattoa odotellaan täyttä intoa puhkuen. Arja Kangas

Päiväkoti Satulaaksossa on aistittavissa suuren odotuksen tuntua jo jouluviikon alkupuolella. Netta, Karoliina ja Noel laskevat, että maanantai-iltapäivästä jouluaattoon on enää kuusi aamua. Vain kuusi!, mukulat intoilevat ja oivallus saa aikaan levotonta suhinaa.

– Mua vähän jännittää, mutta ei kovin paljon, Noel saa sanottua innostukseltaan.

– Jännittää vielä liian vähän, Karoliina sanoo ja arvelee, että jouluaattona jännittää ainakin näääääin paljon enemmän ja havainnollistaa jännittämisen määrää käsillään.

Jännityksen kohde on tietysti kaikille tuttu punanuttu. Netalle joulupukin vierailu on vähän kaksijakoinen juttu: jännitys ja odotus on korkealla, mutta...

– Mua alkaa aina ujostuttaa hirveän paljon, kun joulupukki tulee, hän toteaa ja arvelee hieman huolestuneena, että niin saattaa käydä tänäkin jouluna.

Viisivuotiaiden joulun odotus on ollut tekemisen täyteistä. Päiväkodissa on laulettu joululauluja, käyty kirkossa ja tehty jouluaskarteluja. Kaiken keskellä on kuitenkin ehditty tehdä havaintoja myös tontuista.

Noelin kotona tonttuovella on tapahtunut kummia jo pitkin joulukuuta.

– Siinä ovessa lukee tonttu, se ovi ilmestyi ihan yhtäkkiä sinne. Oon jättänyt sille karkkia ja muitakin yllätyksiä ja ne on aina hävinneet, poika selvittää.

– Kerran sinne oli ilmestynyt lappu, jossa luki ”Kiitos Noel” ja kerran sieltä kuului rapinaa, hän jatkaa.

Karoliina puolestaan kertoo nähneensä tontun jäljet.

– Tontun jäljet tunnistaa siitä, että ne on aika pienet, hän sanoo asiantuntevasti.

Joulupukille on tietysti myös rustattu kirjeitä kotiväen kanssa. Karoliina on toivonut omien sanojensa mukaan ”vaikka mitä”.

– En enää muistakaan kaikkea, hän huokaa ja muistaa heti perään toivoneensa ainakin robottikoiraa.

Netta ja Noel ovat kirjoittaneet joulupukille äitien avustamina, Noel kertoo kirjoitelleensa peräti kolme kertaa.

– Toivoin kaikenlaista roinaa, Noel tiivistää toivelistansa sisältöä.

– Minä toivoin vauvanukkea, Netta kertoo.

Mutta suurin kysymys kuuluukin, että ollaanko oltu niin kiltisti, että lahjatulvaa on lupa odottaa?

– No en mää nyt ihan kilttinä oo aina ollut, Netta tunnustaa.

– En määkään, Noel jatkaa.

– Minä olen ollut kiltisti, Karoliina arvioi pontevasti.

Lapset pohtivat kuitenkin, ettei mitään isompia kolttosia ole tullut vuoden aikana tehtyä ja känkkäränkkäpäiviä on ollut harvemmin, joten siinä mielessä paketteja voidaan odottaa ihan luottavaisin mielin.

– Kaikilla on joskus vähän huonoja päiviä, Karoliina tietää.

Joulussa parasta on lasten mukaan tietysti joulupukki sekä lahjat. Suklaakin on hyvä lisä.

Arja Kangas



– Paras aika on joulu ja kesä, koska silloin on loma, Netta kiteyttää.