Savukinkku kruunaa joulupöydän



Parin päivän päästä Taneli Tialan joulupöydän kruunut ovat valmiita. Satu Kangas-Viljamäki

Taneli Tialan kesäpaikan pihamaalla leijui alkuviikosta mehevä savun tuoksu, kun hän oli juuri aloittanut omansa ja ystäviensä joulukinkkujen savustusurakan.

– Kaksi yötä tässä pilalle menee, kun tulta pitää käydä kohentamassa kolmen tunnin välein, mutta joutilaallahan on aikaa, Tiala tuumailee.

Ja kun Tiala avaa uunin luukun, sen uumenissa köllöttelee kymmenkunta joulukinkkua sulassa sovussa.

– Nämä on sellaisia viidestä seitsemään kilon painoisia kinkkuja. On siellä joukossa muutama pienempikin kinkku. Kaverit tuovat minulle valmiiksi sulatetut kinkut, kun tietävät milloin uuni alkaa lämmetä.

Tiala on rakentanut savustusuuninsa itse ja opetellut kinkun savustamisen jalon talon omin avuin.

– Tämän pohjana on tavallinen saunan kiuas, jonka päälle olen rakentanut lekaharkoista ensin uunin kehikon. Sitten se on vuorattu sisäpuolelta pellillä, ja päältä puulla. Uunin jokaisella laidalla on lämpömittari, samoin jokaisessa kinkussa, sillä uunin lämpötilan täytyy pysyä koko ajan 80 asteessa. Liian kuumassa kinkut kypsyvät liian nopeasti ja kuivuvat, kylmässä ne eivät valmistu ollenkaan.

Kun kiukaaseen sytytetään tuli, se lämpiää ja savu kiertää kinkkujen kautta ulos. Polttopuuna Tiala käyttää vain kuorittua leppää, ettei kinkkujen maku muutu kitkeräksi.

– Uunin takana on pelti, jolla säätelen vedon voimakkuutta. Vedon tarkan säätelyn vuoksi myös kiukaan tulipesän luukku täytyy eristää puiden lisäämisen välissä.

Koska uuni sijaitsee ulkona, vallitseva sääkin vaikuttaa kinkun paistamiseen.

– Vetoa säätämällä hallitaan kinkkujen lämpötilaa.

Oma taiteenlajinsa on myös kinkkujen uuniin asettelussa.

– Kinkku täytyy laittaa savustumaan ensin nahkapuoli alaspäin, etteivät sen nesteet pääse karkaamaan harakoille. Myöhemmin käännän ne toisinpäin, jotta nahkapuolella säilynyt neste pääsee valumaan kaikkialle. Tämä varmistaa kinkun mehevyyden.

Tiala tekee myös savulohta, mihin hän on rakentanut oman savustuslaitteensa vanhasta jääkaapista.

– Kaapin pitää olla helposti pestävä, sillä se täytyy puhdistaa huolella jokaisen savustuksen välissä. Muutoin kalasta tulee kitkerää.

Tiala asettaa kalat kaapin hyllyille ja laittaa sen pohjalle pienen sähkövastuksen.

Satu Kangas-Viljamäki



löydät KP24-päävalikosta. Uutinen on lisätty kirjanmerkkeihin. Kirjanmerkit löydät KP24-päävalikosta.

– Sen päälle tulee leppäpuukiekko, joka alkaa sitten palaa ja savuta. Kala savustuu 28 asteen lämmössä 36-40 tuntia. Yksi leppäpuukiekko palaa noin kaksi tuntia kerrallaan.