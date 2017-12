Testasimme paistomittarit: Uutuusmittari neuvoo, digimittari on tarkka, perinteiselläkin pärjää



3 Paista kinkku 100-120 asteessa. Peura Pekka Joonas Hämäläinen on työskennellyt monipuolisesti ruoan parissa voitettuaan Suomen ensimmäisen MasterChef-kilpailun vuonna 2011. Teija Soini Testasimme paistomittarit. Valitsimme itsellesi paras hinnan ja ominaisuuksien mukaan. Teija Soini Previous Next

Silja Aitoaho

Perinteinen paistomittari

Mikä:

Suomen lämpömittari oy:n paistilämpömittari numero 925. Hinta 4,50 euroa (Prisma). Mittarissa on suuntaa antavat lämpötilat erilaisille lihalaaduille. Mittausalue on 0–120 astetta.

Hyvää:

Halpa. Yksinkertainen.

Huonoa:

Ei sovellu monipuoliseen käyttöön. Ei näytä tarkkaa astelukua eikä hälytä, kun oikea lämpötila on saavutettu. Lämpötilaa on vartioitava uunin vieressä. Se taas voi olla hankalaa ilman luukun availemista, sillä asteikko näkyy niin pienellä - varsinkin jos mittarin laittaa kinkun päälle.

Kenelle:

Sopii kinkun ja ylikypsien lihojen paistajalle. Hänelle, joka tarvitsee paistomittaria kerran tai pari vuodessa, mutta tietää, mitä tekee. Käyttäjällä on oltava myös käsitys siitä, mikä on oikea sisälämpötila, sillä mittari ei ohjaa tai hälytä.

Digitaalinen mittari

Mikä:

Suomen lämpömittarit oy:n digitaalinen paistomittari numero 362. Hinta 27,50 euroa (Prisma). Paristokäyttöinen. Mittarissa on säädettävä hälytys, jonka voi ohjelmoida hälyttämään, kun haluttu kypsyysaste on saavutettu. Mittausalue on 0–200 astetta.

Hyvää:

Tarkka, helppokäyttöinen, monipuolinen. Voi käyttää myös grillissä ja pannulla paistaessa. Lihan sisälämpötila näkyy yhtä aikaa kuin ajastimeen asetettu aika.

Huonoa:

Erillinen anturijohto voi tuntua hankalalta. Sitä pitää käsitellä niin, ettei se sula tai joudu puristuksiin, jolloin se voi vaurioitua.

Kenelle:

Sopii kokkaajalle, joka tähtää tarkkoihin lämpötiloihin tähtäävälle kokkaajalle.

Langaton paistomittari

Mikä:

Meater. Hinta 89 euroa (www.meatersuomi.fi). Älykäs langaton paistomittari, joka toimii bluetooth-yhteydellä Android-, iPhone- ja iPad-sovelluksilla. Hälyttää älypuhelimeen tai tablettiin, kun valittu kypsyysaste on saavutettu. Meater laskee lihan lämpötilan ja arvioi, kuinka kauan halutun saavuttamiseen kuluu aikaa juuri tässä uunissa ja tässä lämpötilassa. Mittausalue 0–100 astetta. Ohutta kuulakärkikynää muistuttavaa mittaria säilytetään kotelossa, jossa se myös latautuu ilman verkkovirtaa.

Hyvää:

Voi käyttää uunin lisäksi myös grillissä ja pannulla paistaessa. Tarkka. Antaa liikkumavaraa, sillä kypsymistä ei tarvitse vahtia vieressä. Mittari ohjaa ja ehdottaa ja osaa huomioida vallitsevat olosuhteet eli pihvin paksuuden ja sen, kuinka kauan tavoitelämpötilan saavuttamiseen kuluu aikaa juuri tässä uunissa.

Huonoa:

Ei voi käyttää ilman älypuhelinta.

Kenelle:

Sopii grillaajalle, tavoitelämpötiloihin tähtääjälle ja ruoasta kiinnostuneelle. Toisaalta tämän mittarin kanssa ei tarvitse etukäteen tietää oikeita sisälämpötiloja, sillä se valvoo ja antaa vinkkejä kypsyysasteista.

Uunin oma paistomittari

Mikä:

Siemens Studioline (tässä testissä käytetty uuni). Hinta: Paistomittarillisten uunien hintahaarukka vaihtelee suuresti. Erillisuuneissa hinnat ovat karkeasti 500–3000 euroa ja lattialiesissä 350–3800 euroa (Gigantti). Tekniikka on pikemminkin uunissa kuin mittarissa. Mittari on pelkkä anturi, jonka toinen pää kiinnitetään uunin sisälle. Lämpötila näkyy uunin ohjauspaneelissa.

Hyvää:

Kestää korkeita lämpötiloja. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, mittari hälyttää ja uuni sammuu.

Huonoa:

Soveltuu vain uunissa kypsennettävien ruokien valmistukseen. Grillissä tai pannulla paistettaessa tarvitaan erillinen mittarinsa.

Kenelle:

Sopii uunissa paistajalle ja isojen lihapalojen paistoon.

Näin testattiin Paistolämpömittarit testasi Suomen ensimmäinen Masterchef-voittaja, "ruokamies" Joonas Hämäläinen. Testattavana oli neljä 300 gramman naudan entrecote-pihviä, jotka haluttiin 56-asteisiksi. Mittarit laitettiin pihvien paksuimpaan kohtaan ja pihvit vierekkäin uuniin 130 asteeseen. Koska lihan lämpötila nousee 2–4 astetta vielä kypsentämisen jälkeen, pihvit otettiin uunista, kun mittarit näyttivät 52 astetta. Meater säädettiin suoraan 56 asteeseen, sillä se huomioi kypsymisajan jatkumisen ja hälytti, kun sisälämpötila oli 52 astetta. Lihojen annettiin vetäytyä, jotta niiden lämpötila nousi 56 asteeseen. Lopuksi niihin paistettiin nopeasti rapea pinta kuumalla pannulla ennen leikkaamista. Koska lihan lämpötila nousee 2–4 astetta vielä kypsentämisen jälkeen, pihvit otettiin uunista, kun mittarit näyttivät 52 astetta. Meater säädettiin suoraan 56 asteeseen, sillä se huomioi kypsymisajan jatkumisen ja hälytti, kun sisälämpötila oli 52 astetta. Lihojen annettiin vetäytyä, jotta niiden lämpötila nousi 56 asteeseen. Lopuksi niihin paistettiin nopeasti rapea pinta kuumalla pannulla ennen leikkaamista. Paistoaika oli noin 15 minuuttia. Mittareiden näyttämät lämpötilat vaihtelivat kesken paiston. Tämä selittyy pihvien paksuuseroilla ja sillä, miten tarkasti mittarin asettaa lihan keskelle. "Ensin hälytti digitaalinen mittari, jonka sisälämpötila lähti laskuun, kun pihvi otettiin uunista. Usein on vaikea arvioida täsmällisesti, milloin liha pitää ottaa pois." Paistoaika oli noin 15 minuuttia. Mittareiden näyttämät lämpötilat vaihtelivat kesken paiston. Tämä selittyy pihvien paksuuseroilla ja sillä, miten tarkasti mittarin asettaa lihan keskelle. "Ensin hälytti digitaalinen mittari, jonka sisälämpötila lähti laskuun, kun pihvi otettiin uunista. Usein on vaikea arvioida täsmällisesti, milloin liha pitää ottaa pois." "Kaikilla mittareilla saatiin hyvä lopputulos. Suuria heittoja ei ollut. Suosikeiksi nousivat Meater ja digitaalinen mittari tarkkuutensa vuoksi." "Kaikilla mittareilla saatiin hyvä lopputulos. Suuria heittoja ei ollut. Suosikeiksi nousivat Meater ja digitaalinen mittari tarkkuutensa vuoksi."

Mittari varmistaa, että kinkku ei kutistu liikaa

Silja Aitoaho Joulukinkku voi menettää painostaan jopa kolmanneksen, jos se laitetaan uuniin liian kylmänä tai jos se paistetaan liian kovassa lämmössä. Tämän vuoksi kinkun paistossa kannattaa ehdottomasti käyttää mittaria, sanoo Suomen ensimmäinen MasterChef, "ruokamies" Joonas Hämäläinen. Tämän vuoksi kinkun paistossa kannattaa ehdottomasti käyttää mittaria, sanoo Suomen ensimmäinen MasterChef, "ruokamies" Joonas Hämäläinen. – Mittarina kannattaa käyttää digitaalista mittaria, joka näyttää lukemat tarkasti ja johon voi asettaa hälytyksen, kun kinkku on valmis, nykyään Oulussa omaa ruokastudiota pyörittävä Hämäläinen neuvoo. – Mittarina kannattaa käyttää digitaalista mittaria, joka näyttää lukemat tarkasti ja johon voi asettaa hälytyksen, kun kinkku on valmis, nykyään Oulussa omaa ruokastudiota pyörittävä Hämäläinen neuvoo. Kinkunpaisto on taas pian tosiasia monessa kodissa, sillä kolme neljästä suomalaisesta aikoo syödä jouluna kinkkua. Joka vuosi suomalaiset pistelevät sitä poskeensa noin seitsemän miljoonan kilon verran. Suosituin vaihtoehto on vuodesta toiseen pakastettu juhlakinkku, ja yhä useammin mieluummin pieni kuin iso. Keskivertoperheelle kannattaa Hämäläisen mukaan varata noin 5–6 kilon painoinen kinkku. Kinkunpaisto on taas pian tosiasia monessa kodissa, sillä kolme neljästä suomalaisesta aikoo syödä jouluna kinkkua. Joka vuosi suomalaiset pistelevät sitä poskeensa noin seitsemän miljoonan kilon verran. Suosituin vaihtoehto on vuodesta toiseen pakastettu juhlakinkku, ja yhä useammin mieluummin pieni kuin iso. Keskivertoperheelle kannattaa Hämäläisen mukaan varata noin 5–6 kilon painoinen kinkku. – Pienelle perheelle hyvä valinta on potkaton kinkku. Isompiin sukujuhliin voi hankkia joulupöydän kruunuksi potkallinen kinkun. Potkan voi vielä koristella, jotta siitä saa näyttävän. – Pienelle perheelle hyvä valinta on potkaton kinkku. Isompiin sukujuhliin voi hankkia joulupöydän kruunuksi potkallinen kinkun. Potkan voi vielä koristella, jotta siitä saa näyttävän. Vaikka joulu on perinteiden aikaa, Hämäläinen vinkkaa kokeilemaan kinkun paistamista grillissä tai savustamalla. Itse hän valitsee potkattoman kinkun ja valmistaa sen grillissä. Vaikka joulu on perinteiden aikaa, Hämäläinen vinkkaa kokeilemaan kinkun paistamista grillissä tai savustamalla. Itse hän valitsee potkattoman kinkun ja valmistaa sen grillissä. – Näin kinkkuun saa hieman savun aromia, mutta se on edelleen perinteinen eikä täysin savustettu. Pidän myös kinkusta ylikypsänä eli kypsennän sen 85 asteeseen. – Näin kinkkuun saa hieman savun aromia, mutta se on edelleen perinteinen eikä täysin savustettu. Pidän myös kinkusta ylikypsänä eli kypsennän sen 85 asteeseen.