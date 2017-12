Riehakasta meininkiä ja kunnon kolinaa



Sami Heinonen ja Mustaruukku, eli Tommi Lahtonen (vas.), Jukka Rajaniemi, Pekka Hietalahti, Sami Heinonen, Peter Friis, Olli Pelttari ja Ilkka Ekdahl. Kuva: Antti Pahkamäki Antti Pahkamäki

Aamukahdeksalta, Turun konserttitalon viereisellä Teboililla sai orkesteri nimeltä Sami Heinonen ja Mustaruukku alkunsa.

ja Cairo-orkesteri oli Turussa esiintymässä Olavi Virta -konsertillaan. Orkesteri tapasi Remu Aaltosen, joka lahjoitti heille-levyn. Latinalaisamerikkalaista musiikkia, rockia ja iskelmää yhdistelevä levy iski heti.

– Erityisesti-kappale teki vaikutuksen. Siinä oli tietynlainen karnevaalimeininki. Totesimme, että tällaista haluamme mekin joskus tehdä.

Sami Heinonen ja Mustaruukku yhdistää musiikissaan eri tyylejä.

– Alunperin meidän piti soitella New Orleans -tyylistä musaa, mutta lopputulos on kyllä ihan muuta. Mukana on bluesia, rokkia, jazzia, iskelmää ja vaikka mitä. Oleellista on oikeastaan rytmi ja riehakas meininki, kertoo

– Orkesterissa on puhaltajia ja kaksi rumpalia. Yksi soittaa perkussiosoittimia, toinen rumpuja. Kunnon kolinaa on luvassa, kertoo Heinonen.

Idean Lahtonen

ja Heinonen kehittelivät jo vuonna 2014. Vuoden päivät orkesteri on treenannut intensiivisesti kerran viikossa. Ensimmäistä esiintymistä on valmisteltu huolella ja ajatuksella.

– Tähän asti olemme sovitelleet muiden biisejä meille sopiviksi, mutta omaa materiaaliakin on tulossa pikkuhiljaa, sanoo Lahtonen.

– Orkesterissa on seitsemän ukkoa ja meillä on kova into päällä. Tämä on meille kaikille erilaista verrattuna siihen, mitä ennen olemme tehneet. Vielä voi vanhat jäärätkin innostua jostain uudesta, toteaa Heinonen naurahtaen.

Orkesterin nimi tulee vanhasta pihlajalaisesta sanonnasta.

– Ainakin Makkonen, eräs keskeinen pihlajalainen hahmo nuoruudessani, käytti tätä sanontaa, kun satamassa olevista ulkomaan laivoista haettiin pimeää viinaa. Toisin sanoen Mustaruukku on rahtilaivasta ostettu viinapullo, kertoo Lahtonen.

Orkesterin

ensiesiintyminen on uudenvuodenaattona Hotelli Seurahuoneella järjestettävässä Kieltolaki go go -tapahtumassa.

– Ideoimme tapahtuman yhdessä hotellinjohtaja Anne Katajalaakson kanssa. Meidän piti saada orkesterille hieno aloitus. Kehitimme salakapakka-teemaisen juhlan uudenvuodenaatolle, kertoo Heinonen.

Tapahtuma järjestetään Seurahuoneen entisessä karaokebaarissa, jonne mahtuu noin satakunta ihmistä. Lavalle nousee myös lattarimusiikkia soittava Yxpila Social Club.

– Työntekijät pukeutuvat ajan hengen mukaisesti. Baari on auki ja tarjolla on pientä sormisyötävää.

Tapahtuma päättyy ennen puoltayötä.