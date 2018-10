Lumikaaos Keski-Suomessa - Valtatie 9 poikki rekkojen jäätyä jumiin



STT, TUULI OIKARINEN

Valtatie 9 oli aamupäivällä paikoin kokonaan poikki Jyväskylän ja Jämsän välillä onnettomuuksien vuoksi, kertoo Tieliikennekeskus. Tie oli paikoin poikki myös Juokslahden ja Korpilahden välillä.

Pahin pattitilanne on Saakosken kohdalla, jossa on ollut useita rekkoja jumissa jo tunteja. Henkilöautoille on kiertotie Juokslahdentien kautta, ja poliisi kehottaa raskasta liikennettä kiertämään paikan teiden 23 ja 58 kautta.

Korpilahden kohdalla on ollut onnettomuus, joka ruuhkauttaa liikennettä. Tieliikennekeskus on kertonut tulipalosta, mutta poliisin ja pelastuslaitoksen mukaan paikalla on ollut kahden henkilöauton kolari.

Rekkoja on jumissa myös Lahdentiellä Jämsässä. Arvajan paikkeilla jäi sohjoon jumiin useampi raskas ajoneuvo. Juokslahdentielläkin on jäänyt rekka jumiin.

Muitakin onnettomuuksia on sattunut. Poliisi kertoo, että lumisateen vuoksi on ollut toistakymmentä tehtävää liikenteessä. Vakavilta loukkaantumisilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

Lumisade jatkuu, mutta heikkenee

Keski-Suomessa on tullut yön aikana paikoin valtavasti lunta.

– Suurin lumensyvyys on Joutsan kohdalla. 25 senttiä tullut yön aikana, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta.

20 sentin lumipeite on kertynyt yön aikana paikoin muuallekin Keski-Suomeen.

Lumisade jatkuu aamupäivällä, mutta heikkenee iltapäivää kohden ja siirtyy Tampereen suuntaan.