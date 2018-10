"Kehitämme yhdessä Keski-Pohjanmaata" – Lapset ja nuoret pitäisi huomioida maakuntauudistuksen suunnittelussa



Topias Hietalan ja Jarno Saukon mielestä Toholammilla on hyvät harrastusmahdollisuudet liikunnan ja musiikin osalta. Kehitysideoita on puolestaan hankala keksiä, sillä monet nuoret tyytyvät siihen miten asiat ovat.

Annika Tiitto

Kun joku alkaa puhua maakuntauudistuksesta, tekisi välillä mieli sulkea korvat ja keskittyä johonkin aivan muuhun. Eilen Keski-Pohjanmaan nuoret ja maakuntapäättäjät olivat kuitenkin pelkkänä korvana, kun he istahtivat saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, kuinka Keski-Pohjanmaasta tehdään Suomen lapsiystävällisin maakunta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn järjestämässä tilaisuudessa nuoret ja päättäjät pohtivat maakuntauudistusta monelta kantilta: millaiset vaikutusmahdollisuudet nuorilla on uudistuksen jälkeen, tietävätkö nuoret varmasti oikeutensa ja kuinka päättäjien tulisi viestiä uudistuksesta. Keskustelun pohjana käytettiin YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

– Monet yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat nuoria, mutta maakuntauudistuskin on esitetty niin vaikeana ja kaukaisena hallintohimmelinä, että siitä on vaikea saada selvää. Nuorten näkökulman huomioiminen olisi kuitenkin todella tärkeää jo suunnitteluvaiheessa, sillä jos nuoret viihtyvät maakunnassa, he myös jäävät tänne asumaan, LAPEn nuorisoagentti ja Kokkolan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Oliver Pietilä sanoo.

Samoilla linjoilla ovat myös tapahtumaan Toholammilta saapuneet Jarno Saukko ja Topias Hietala. Heidän mielestään maakuntauudistus ei ole aivan hepreaa, vaikka välillä sen kiemuroissa onkin vaikea pysyä kärryillä.

– Tämä on tärkeä tapahtuma, jossa keskustelemme yhdessä päättäjien kanssa, ja nuoret saavat äänensä oikeasti kuuluviin, Saukko toteaa.

Tilaisuudessa puhuneen Unicefin asiantuntija Ira Custódion mukaan lasten oikeuksien tärkeimmät kohdat pitää huomioida myös maakuntauudistuksessa. Maakunnan tehtävänä on varmistaa, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikkien lasten kohdalla eli esimerkiksi osallistuminen maakunnan nuorisovaltuuston toimintaan täytyy olla mahdollista kaikille välimatkoista ja matkakustannuksista huolimatta.

Uudistuksen jälkeen eri toimijoiden tulee toimia yhdessä lasten ja nuorten parhaaksi. Myös lasten näkemystä tulee kunnioittaa eli maakuntauudistuksesta pitää kertoa ymmärrettävällä kielellä.

– Lasten pitää lisäksi tuntea oikeutensa ja tietää, miten aikuiset eivät saa kohdella heitä. Ja jos oikeudet eivät jostain syystä toteudu, täytyy lasten tietää minne ja miten asiasta valitetaan, Custódio sanoo.

Pietilän mukaan monet asiat ovat Keski-Pohjanmaan maakunnassa nuorten ja lasten näkökulmasta jo nyt erittäin hyvin. Esimerkiksi päättäjien avoin asenne uusia ideoita kohtaan ja Kokkolan hyvät harrastusmahdollisuudet ovat Keski-Pohjanmaan vahvuuksia. Kokkolan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja ja LAPEn nuorisoagentti Eemeli Valli nostaa tyytyväisenä esiin nuorille tarjottavan maksuttoman ehkäisyn ja lasten päivystyksen.

– Mutta koulupsykologin palveluista pitäisi saada enemmän tietoa, jotta nuorilla olisi matalampi kynnys käyttää palvelua. Lisäksi terveet tilat, missä harrastaa ja käydä koulua, ovat tietysti ikuisuuskysymys, joihin ei voi ikinä laittaa liikaa paukkuja, Pietilä pohtii.