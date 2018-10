Oy M. Rauanheimo Ab ja Oy Adolf Lahti Yxpila Ab ­- hyviä esimerkkejä kasvavista yrityksistä



Kokkolan Ykspihlajassa on vuosien varrella alkanut monta menestystarinaa. Omia ensiaskeleitaan ovat satama- ja suurteollisuusalueella ottaneet myös maanlaajuisiksi toimijoiksi kasvaneet Oy M. Rauanheimo Ab ja Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, jotka molemmat ovat tänä päivänä osa vaasalaista perheyritystä, KWH-yhtymää.

Seitsemällä paikkakunnalla Suomessa ja myös Moskovassa toimiva 135-vuotias Rauanheimo tarjoaa ahtaus-, huolinta- ja laivauspalveluita sekä kansainvälisiä kuljetuksia, kun taas viidellätoista paikkakunnalla Suomessa toimiva vuonna 1927 perustettu Adolf Lahti on keskittynyt tarjoamaan logistiikka- ja konepalveluratkaisuja kaivosalalle, teollisuudelle ja kaupalle. Kummankin yrityksen päätoimipiste sijaitsee Kokkolassa.

Molemmat yritykset ovat tehneet hyvää tulosta viime vuosikymmenen aikana ja ovat kasvattaneet reilusti sekä työntekijämääriään että liikevaihtoaan. Rauanheimon liikevaihtoennuste tälle vuodelle on 110 miljoonaa euroa, joka on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin 14 vuotta sitten, kun kasvun aika alkoi. Adolf Lahden liikevaihto taas on noussut miljoonasta noin 20 miljoonaa euroon kymmenessä vuodessa. Sekä Rauanheimon että Adolf Lahden toimitusjohtajana toimiva Joakim Laxåback kertoo, että yritysten tärkein rikkaus löytyy niiden työntekijöistä.

– Ihmiset ovat meidän tärkein pääomamme, sillä osaamistahan me tarjoamme. Meidän henkilökunta on osaavaa, sitoutunutta ja tekevät meidän palveluksessamme yleensä pitkiä työuria, Laxåback kiittelee.

Adolf Lahden projektipäällikkö Antti Ylitalo kertoo, että yrityksen työntekijämäärä on tuplaantunut kahdessa vuodessa ollen tänä päivänä noin 80. Hän kertoo yrityksen käynnistäneen kahden viime vuoden aikana toimintaa useissa toimipisteissä, joista varsinkin Äänekoski ja Pori ovat olleet merkittävä.

– Sellun menekin lisääntyminen ja muutenkin metsäteollisuudessa vallitseva positiivinen vire on lisännyt kysyntää. Joakimilla on myös ollut määrätietoinen kasvustrategia, jonka avulla olemme pystyneet tekemään näinkin hyvää tulosta. Meidän tarjoama osaaminen yhdistettynä loistavaan asiakaspalveluasenteeseen on menestyksemme salaisuus, Ylitalo listaa.

Rauanheimon kaupallinen johtaja Henrik Hagström lisää, että Rauanheimon menestys on myös seurausta yrityksen investointikyvystä ja hyvästä asiakkaiden kanssa tehdystä yhteistyöstä.

– Olemme kehittäneet konsepteja yhdessä asiakkaiden kanssa, ja pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kiitos osaavan henkilökunnan ja hyvän investointikyvyn, pystymme muuntamaan olemassa olevia kuljetusketjuja asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Laxåback kertoo, että sisaryritykset Rauanheimo ja Adolf Lahti toimivat ikään kuin symbioosissa, ja tekevät yhteistyötä tarjoamalla asiakkaille palveluita ovelta ovelle -periaatteella.

– Molemmilla yrityksillä on myös omia sopimuksia, mutta tarjoamme asiakkaille tarpeen mukaan myös kokonaispalveluita, jolloin tavaran kuljetuksesta ja ahtauksesta satamissa vastaa Rauanheimo, ja satamien ulkopuolella puolestaan Adolf Lahti. Teemme myös tiiviisti yhteistyötä VR:n kanssa, sillä suurin osa tavaraliikenteestä joko tulee tai lähtee rautateitä pitkin. Pelkästään Venäjältä kulkee Raahen ja Kokkolan satamiin vuodessa noin 6 miljoonaa tonnia rautamalmipellettiä rautateitä pitkin.

– Kokkolassa meitä tukevat myös muut konserniin kuuluvat yhtiöt Oy Backman – Trummer Ab, Oy Otto Rodén Ab ja A. Jalander Oy, jotka tarjoavat räätälöityjä kuljetus-, satamaoperaattori- ja laivanselvityspalveluita, Laxåback lisää.

Hän kertoo, että Rauanheimon tavoitteena on olla markkinajohtaja myös transitiopalveluissa, joissa tavara kulkee Venäjältä Suomen kautta eteenpäin. Hän kertoo, että tähän tavoitteeseen Rauanheimo on päässyt olemalla vahva toimija Kokkolan lisäksi kaikissa muissa merkittävissä transitiosatamissa.

– Tällä hetkellä osuutemme Venäjän transitiomarkkinoista on noin 80 prosenttia, Laxåback kertoo.

Ylitalo kertoo olevansa erityisen ylpeä Adolf Lahden tarjoamasta korjaamotoiminnasta, jonka avulla sisaryhtiö Rauanheimon toiminta ei hankaloidu edes konerikon sattuessa.

– Meillä on yhteensä noin 250 koneyksikköä ympäri Suomen, ja Kokkolassa niistä sijaitsee noin 150. Omissa korjaamoissa korjaamme kaiken pienemmistä konerikoista jopa moottoriremontteihin asti. Akuuteissa tilanteissa saamme asentajan paikalle saman tien. Omien ammattitaitoisten asentajien ansiosta meidän meidän toiminta pysyy keskeytymättömänä, Ylitalo toteaa.