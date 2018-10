Arto Bryggaren elämänkumppani Heike Dreschler puhdistui Stasi-syytöksistä

Seppo Ylönen

DDR:n valtion poliittinen taakka painaa yhä monen itäsaksalaisen hartioita. Yksi heistä on Heike Dreschler, kaksinkertainen olympiavoittaja pituushypyssä.

Dreschler on suomalaisille mielenkiintoinen hahmo, sillä hänen elämänkumppaninsa on Arto Bryggare, pika-aitojen arvokisamitalisti. Parilla on yhteinen asunto sekä Helsingissä että Berliinissä.

Saksojen yhdistyttyä Dreschleria alettiin syyttää DDR:n turvallisuuspoliisin Stasin agentiksi. Hän väitettiin olleen Stasin epävirallinen apuri koodinimeltään "IM Jump".

Dreschler on kiistänyt syytökset, mutta hän ei ole päässyt niistä irti.

Sama tutkija kuin Alpo Rusilla

Wikipedian saksankielisessä versiossa on ollut maininta epäilystä, että Dreschler oli "IM Jump". IM on saksankielinen lyhenne sanoista Inoffizieller Mitarbeiter eli epävirallinen avustaja.

IM-koodilla varustettujen henkilöiden kanssa Stasi teki kirjallisen avustajasopimuksen.

Asia vaivasi Dreschleriä niin paljon, että hän palkkasi Saksan tunnetuimman Stasi-tutkijan Helmut Müller-Enbergsin kaivamaan esiin totuus. Sama mies tutki ja puhdisti Alpo Rusin Stasi-syytöksistä.

Se oli kuin kurkkuun juuttunut lihapala, kuvaili Dreschler tuntemuksiaan Bayerischen Rundfunk -televisiokanavalle.

Ei raportteja Stasille

Müller-Enbergsin toista vuotta kestänyt arkistojen kaivelu päättyi 31-sivuiseen raporttiin. Sen johtopäätös on, että vaikka Heike Dreschlerillä oli Stasiin kontakteja – "tietoisesti tai tiedostamattaan" – ei hän ollut Stasin apuri.

Stasi kirjasi uutterasti kaiken mahdollisen saksalaisella täsmällisyydellä papereihinsa. Jälkeenpäin epäilyksen varjo on laskeutunut myös sellaisten henkilöiden ylle, joiden rekrytoimista Stasi vasta harkitsi.

Myös Heike Dreschlerin nimi löytyy Stasin papereista mahdollisena avustajana. Müller-Enbergsin mukaan Dreschler ei kuitenkaan koskaan allekirjoittanut avustajasopimusta eikä toimittanut Stasille raportteja lähipiiristään.

Liian hätäisiä johtopäätöksiä

Heike Dreschler oli etuoikeutettuna urheiluna kuitenkin jo lähtökohtaisesti epäilyksenalainen.

Hän kuului nuoruudessaan kommunistipuolueen FDJ-nuorisojärjestöön. Mutta siihen kuuluivat useimmat muutkin ddr-läisnuoret, muun muassa Angela Merkel.

Aikuisiässä Dreschler oli kommunistipuolueen SED:n jäsen, ja hänet valittiin vuonna 1984 DDR:n kumileimasinparlamenttiin.

Stasin arkistoja hallinnoiva virasto luovutti vuonna 1993 Dreschlerin kansion lehdistölle.

Journalistiikan professori Volker Lilienthal sanoo Bayerischen Rundfunkille, että tuolloin muutamat toimittajat tekivät liian hätäisiä johtopäätöksiä, mistä oli ikäviä seurauksia Heike Dreschlerille.