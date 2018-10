Lukijan mielipide: Vastaus K-P:n vihreille



Keski-Pohjanmaan vihreiden puheenjohtaja Forsell-Tast kirjoitti, että Ay-liike käyttää lapsia aseina työtaistelussa. Hän viittasi tällä JHL:n työtaisteluun, joka haittaa kouluruokailua parina päivänä.

Ensinnäkin, kyseessä ei ole työtaistelu, vaan poliittinen lakko, joka ei kohdistu työnantajiin, vaan lapsiperheiltä jo kolme vuotta leikanneen hallituksen politiikkaa kohtaan. Toiseksi, missä olit kun poliittisessa lakossa olleilta JHL:n pienipalkkaisilta työntekijöiltä leikattiin kolmannes lomarahoista. Nämä rahat ovat pois perheiden lapsilta juuri silloin, kun he eivät saa kuukausiin kouluruokaa. Kolmanneksi, kun pienipalkkaiset naiset menevät lakkoon, osoittautuvatkin he yllättäen korvaamattoman tärkeiksi työntekijöiksi. Jostain syystä he eivät ole enää tärkeitä silloin, kun keskustellaan palkankorotuksista. Neljänneksi, näitä matalapalkkaisia naisia komennellaan jo ihan riittävästi eduskunnasta käsin vanhojen setämiehien toimesta, eivätkä he tarvitse enää moraalisaarnoja nuorilta naisilta, vaan solidaarisuutta ja tukea. Viidenneksi, jos lapsen ruokahuolto on yhden tai kahden kouluruokailun varassa, olisi hänen perheensä tarvinnut jo kauan sitten muita sosiaalihuollon palveluita.

Kuudenneksi, jos vanhemmalla on töissä hyvä olla, on myös hänen perheelläkin hyvä olla. Irtisanomissuojan heikentäminen lisää työelämään liittyviä riskejä ja pelkoja, jotka vanhemman kautta heikentävät perheidenkin hyvinvointia. Näin ollen lakoilla on täysi oikeutus, ja matalapalkkaisten naisten syyllistäminen on vain härskiä hurskastelua.

Petri Partanen

SAK:n Kokkolan Seudun paikallisjärjestön pj.