Lukijan mielipide: Turismi ei ole pelkkää pahaa



Pitäisi kai tuntea syyllisyyttä, että on matkustanut ja aikoo tehdä niin vastakin. Lentoliikenteen päästöt ovat alle prosentin kaikista maailman liikennepäästöistä, puhumattakaan niistä jotka syntyvät niissä kamalissa tehtaissa kehitysmaissa, joissa valmistetaan lähes orjatyövoimalla halpoja kulutustavaroita meille eurooppalaisille.

Syyllisyyttä lieventää se, että näkee kuinka moni kulkee autoilla lyhyetkin kauppamatkat. Monilla perheillä on kaksi autoa. Isommalla nostetaan isän itsetuntoa, pienemmällä äiti kuskaa lapset kouluun ja harrastuksiin. Näin vaikka useimmat lapset saavat syntyessään kaksi tervettä jalkaa. Niitä pitäisi käyttää. Muistetaan, että lento Bangkokiin ei ole pelkkä lomalento vaan reittivuoro, joka operoidaan uudella vähäpäästöisellä koneella. Se lennettäisiin vaikka matkassa ei olisi ainuttakaan turistia. Päästöt matkustajaa kohden ovat pienemmät kuin miltei tyhjillä kotimaan lennoilla

Aina turisteja syyllistetty. Pilaavat aidon alkuperäisen elämänmuodon kohteistaan. Muistetaan, että turistit luovat paljon työtä ja auttavat ihmisiä pois köyhyydestä. Työ hotelleissa ja muissa palveluissa on varmasti inhimillisempää kuin turhien tavaroiden tuotantotehtaissa. Ei kukaan matkusta katsomaan pilattua luontoa ja sosiaalisia ongelmia, turismi tuo ympäristön suojelua sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta. On sanottu ettei kukaan tule matkalta tyhmempänä kuin on sinne lähtenyt. Tutustuminen uusiin kulttuureihin ja erilaisiin tapoihin vähentää muukalaispelkoa ja ennakkoluuloja. Ne ovat usein sotien syy ja siemen. Liikkuminen yli valtio- ja kulttuurirajojen on tehokkainta rauhantyötä tässä sotaisessa maailmassa.

Kari Nivala

KANNUS