Lukijan mielipide: Lepolaa suljetaan "salassa"



Keskipohjanmaan uutiseen (23.10)

Palvelukeskus Lepolassa on 25 vuodepaikkaa, joista 6 on jaksohoidon asiakkaille ja loput 19 on tehostetun palveluasumisen paikkoja. Lepola on siis 19 asukkaan koti. Jaksohoidossa asiakkaat ovat 1-2 viikon hoitojaksoilla. Lepolan rakennus on kaksikerroksisen, kuten moni Kokkolan palveluasumisen paikoista, ja kaikki Avin vaatimat muutostyöt ovat toteutettu. Tilat ovat vanhanaikaiset, mutta toimivat. Kaikilla on oma huone ja turvaranneke.

Meillä Lepolassa on välittävä esimies. Meillä ei ole nokkimisjärjestystä, vaan tasa-arvoinen, huumorintajuinen ja keskusteleva hoitoyhteisö. Työote on kuntouttavaa ja arvokasta. Työntekijöiden vaihtuvuus on pieni. Teemme paljon yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Pidämme itse bingoa, kerhoja, sekä järjestämme tansseja ja juhlia. Meillä ei ole palkattua virikeohjaajaa, kuten kantakaupungissa.

Me tunnemme asukkaamme. Tiedämme heidän lempilaulut, inhokkiruoat, perheet ja historian, tavat ja tottumukset. Nauramme ja itkemme yhdessä. Otamme vanhuksen kainaloon.

Jos vanhus sijoitetaan toiseen elinympäristöön, hänellä ei ole siellä tuttuja ympärillä. Usein muistin heiketessä keskustelun aiheet tästä päivästä ovat kadonneet, mutta yhteinen sävel löytyy usein yhteisistä muistoista. Ei kantakaupungissa lohtolainen voi miettiä toisen asukkaan kanssa Vattajan huutoa, vanhojen pappien tai talojen nimiä. Nämä ovat asioita, jotka saavat asukkaan tuntemaan kuuluvuutta jonnekin. Minusta jokaisella vanhuksella on oikeus viettää viimeiset elinvuotensa omiensa seurassa.

Ymmärrän säästötavoitteet ja budjetissa pysymisen. Toivon kuitenkin, että kun asioita esitetään, niihin tutustutaan kunnolla. Lähtökohtana pitäisi olla, miten välttää palvelukeskuksen sulkeminen. Iso kysymys on myös, mihin meidän vanhukset sijoitettaisiin. He kaikki 19 tarvitsevat tehostetun palveluasumisen paikan. Tällä hetkellä Kokkolan alueella on useita muitakin odottamassa paikkaa. Jaksohoitopaikoillekin on jatkuva jono.

Meille kaikille on annettu ääni, mutta harvoille kyky kuunnella. Haluaisin, että meitä kuntalaisia kuunneltaisiin. Tämä ei kosketa ainoastaan Lepolan sulkemista. Päättäjiä ohjaavat lait ja säädökset, mutta maalaisjärjen käyttö, omien pienempien linjavetojen teko omien arvojen mukaan, olisi suotavaa. Olen oppinut jo pienenä, että asiat selviävät keskustelemalla, aina ei välttämättä päästä haluttuun lopputulokseen, mutta keskustelu on käyty. Tämä johtaa siihen, että kaikki tuntevat, että heitä on kuunneltu ja kaikki asian eteen tehtävä on tehty. Näin on helpompi ymmärtää myös toista osapuolta. Lepolan sulkemisen käsittely ei ole tuntunut nyt läpinäkyvältä tai avoimelta. Toivon, että se on sitä jatkossa. Tässä maailmassa kaikki maksaa, itse laskisin kuitenkin inhimillisyydelle myös hintaa. Tämän pitäisi olla arvo kysymys.

Liisa Karhula

Lähihoitaja

Lepolan Palvelukeskus, Marinkainen