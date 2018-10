Epäiltyjä räjähdelähetyksiä on löydetty jo kahdeksan.

Poliisit seisoivat vartiossa suljetun kadun edustalla New Yorkissa keskiviikkona. Paikallisen median mukaan rakennukseen, jossa sijaitsee uutiskanava CNN:n toimitus, oli saapunut epäilyttävä lähetys.

Katja Ihatsu

Tiistaina Yhdysvalloissa alkanut räjähdelähetysten sarja näytti vain jatkuvan, kun FBI vahvisti myöhään keskiviikkona tutkivansa kahta uutta lähetystä, kertoi uutistoimisto Reuters. Ne oli osoitettu kalifornialaiselle kongressiedustajalle Maxine Watersille, 80.

Lähetykset olivat viranomaisten mukaan samantyyppisiä kuin presidentti Barack Obaman ja muiden korkean tason demokraattipoliitikkojen saamat lähetykset.

Waters on veteraanipoliitikko, joka on kritisoinut äänekkäästi presidentti Donald Trumpin hallintoa.

Pehmustettuja ruskeita kuoria

FBI:n mukaan lähetykset on pakattu ruskeaan kirjekuoreen, jossa on muovisilla ilmatyynyillä pehmustettu sisäpuoli. Niiden sisällä on FBI:n mukaan ollut "mahdollisesti räjähtävä laite", kirjoittaa Reuters.

Jokaiseen kirjekuoreen on liimattu tulostettu osoite kirjekuoressa on ollut tulostettu osoite ja kuusi postimerkkiä joissa on teksti "forever" eli ikuisesti.

Toisten virkamieslähteiden mukaan kirjekuorista löytyneet laitteet ovat samantyyppisiä kuin ensimmäinen, miljardööri George Sorosille maanantaina osoitetussa lähetyksessä.

Ainakin yksi epäillyistä räjähdelaitteista oli pakattu lasinsirpaleisiin, sanoi lähde Reutersin mukaan.

Jatkamme työtä tunnistaakseme ja ottaaksemme kiinni sen, joka on vastuussa näiden pakettien lähettämisestä, sanoi FBI:n johtaja Christopher Wray lähettämässään lausunnossa.

Vaaleihin alle kaksi viikkoa

Räjähdelähetykset demokraattisen puolueen edustajille ajoittuvat vaalien kynnykselle. Yhdysvaltain kongressin välivaalit pidetään vajaan kahden viikon kuluttua 6. marraskuuta.

Ensimmäisen räjähdettä sisältävän lähetyksen sai maanantaina kotiinsa demokraattisen puolueen avokätinen tukija, New Yorkin esikaupunkialueella asuva miljardööri Soros. Myöhään tiistaina löytyi samanlainen, demokraattien entiselle presidenttiehdokkaalle ja entiselle ulkoministerille Hillary Clintonille osoitettu lähetys. Clintonit asuvat 16 kilometrin päässä miljardööri Sorosista.

Myös entiselle presidentti Barack Obamalle osoitettu lähetys jäi keskiviikkona aamupäivällä kiinni rutiinitarkastuksessa.

Trump kommentoi räjähdelähetyksiä Twitterissä keskiviikkona kirjoittamalla, että amerikkalaisten turvallisuus on hänelle kaikkein tärkein asia.