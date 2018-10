Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle kolme poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen



Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on metsästysvuonna 1.8.2018-31.7.2019 Suomessa säädetty saaliiksi saatavien ilvesten enimmäismääräksi 205 yksilöä. Tästä määrästä Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle on myönnetty kolme poikkeuslupaa. Poikkeusluvista kaksi on myönnetty Kalajoki, Himanka, Kannus ja Lohtaja -alueelle. Yksi poikkeuslupa on myönnetty Ähtäriin. Poikkeuslupia myönnettiin vain alueille, joilla on vakaa ilveskanta sekä merkittävä tarve yksittäisten eläinten metsästämiseen.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus Pohjanmaan toiminta-alueella olevan 20-35 vuotta vanhempaa ilvestä ennen metsästyskautta 2018-2019. Arvioitu pentueiden määrä vuonna 2017 oli samaisella alueella 3-6 kpl. Pohjanmaan alueen ilveskanta on viime vuosina pienentynyt, jonka seurauksena myös poikkeuslupia on vähennetty merkittävästi.

Luonnonvarakeskuksen arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja kirjaamiin näkö- ja jälkihavaintoihin. Erityisen tärkeitä ovat pentuehavainnot. Havainnot ilveksistä tai ilvespentueista tulee ilmoittaa tuoreeltaan oman paikkakunnan petoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.