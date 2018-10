Saksan vihreät rynnii sosiaalidemokraattien ohi – SPD:llä ei ole enää paluuta suurpuolueeksi

Vuonna 2001 SPD:llä oli kolme kertaa enemmän kannattajia kuin tänään. Sosialidemokraateilla ei ole enää paluuta Saksassa suurpuolueeksi. Vihreät on yli kaksinkertaistanut kannatuksensa tänä vuonna.

Visa Noronen

Vihreät on vienyt Saksassa sosialidemokraateilta maan toiseksi suurimman puolueen aseman. SPD:n kannatus on mennyt viime viikkoina syöksykierteellä alas. Tutkimuslaitos Infratest dimapin tilastoista näkee, että kannatus on ollut laskusuunnassa koko vuosituhannen.

Vuonna 2001 SPD:llä oli kolme kertaa enemmän kannattajia kuin nyt. Sosialidemokraateilla ei ole enää paluuta Saksassa suurpuolueeksi, vaikka tämän syksyn pohjaluvuista hieman palauduttaisiinkin.

Vihreät on yli kaksinkertaistanut kannatuksensa tänä vuonna ja noussut vasemmiston suurpuolueeksi. Silti nykyisten kannatuslukujen yli on päästy vain kerran, vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.

Koko 2000-luvulla vihreiden kasvu ei ole ollut yhtä suoraviivaista kuin SPD:n kutistuminen. Sosiaalidemokraattien ongelma on, että ihmiset eivät enää tiedä, mitä puolue loppujen lopuksi ajaa. Kaksi viikkoa sitten Baijerissa puoluetta äänestäneistä 58 prosenttia kertoi Infratest dimapin kyselyssä, että SPD:ltä puuttuu keskeinen teema, joka innostaisi ihmisiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Baijerissa avoimesti Eurooppa- ja ulkomaalaismyönteiseksi liberaalipuolueeksi profiloitunut vihreät taas kasvatti suosiotaan selkeillä linjoillaan. Vihreitä Baijerissa äänestäneistä 97 prosenttia kertoi, että puolue puolustaa heille tärkeitä arvoja.

Sosiaalidemokraattien sekalainen kannattajakunta

SPD:n ongelmat juontavat vuoden 1970-luvun alkuun. Silloin Willy Brandt nosti puolueen suuruutensa, kun hän sai sekä korkeakoulutetut että työläiset tukemaan puoluetta. Tämän seurauksena millään muulla Saksan puolueella ei tänäkään päivänä ole yhtä sekalaista tukijajoukkoa.

Vuosikymmenien ajan SPD:tä ovat tukeneet tuloerojen kaventamista vaativat työläiset, joista monet arvostavat perinteitä ja voimakkaiden johtajien seuraamista.

Toisaalta puoluetta ovat tukeneet koulutetut vasemmistoliberaalit, jotka aikanaan hyötyivät koulutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja päätyivät kasvavalle julkiselle sektorille töihin. Monesti heitä eivät ole kiinnostaneet niinkään tulonjakokysymykset kuin yhteiskunnallinen vapautuminen ja yksilöllistyminen.

Kahden eri kannattajakunnan yhteiselo on aina ollut jännitteistä. Tämän seurauksena osa vasemmistoliberaaleista siirtyi perustamaan 1980-luvun alussa vihreitä, mikä on siitä asti syönyt SPD:n kannatusta.

Kolmen vuoden takainen pakolaisaalto toi esiin, että jakolinjat ovat Saksassa vaihtuneet oikeisto- vasemmistoakselilta maailmalle avoimien liberaalien ja perinteitä tukevien kansallismielisten välille.

Vihreät ovat valtavirtaistuneet

Perinteisten tukijakuntien jäljellejääneet jäsenet SPD:ssä taiteilevat yhteisen linjan löytämisessä niin, ettei puolueella ole enää selvää profiilia mihinkään suuntaan.

On useita esimerkkejä siitä, miten sosialidemokraatit ei saa päätöksiä aikaan kannattajakuntiensa välissä. Puolueella ei esimerkiksi ole selkeää kantaa dieselautojen tulevaisuuteen, joka on Saksassa iso kysymys.

IG Metall, Saksan ja Euroopan suurin ammattijärjestö, jarruttaa autoteollisuuden rajoituksia. Samaan aikaan koulutetut kannattajat vaativat autorajoitusten kiristämistä. Myös puoluejohtaja Andrea Nahlesin poukkoilu tiedustelujohtaja Hans-Georg Maassenin erottamisen yhteydessä johtui tasapainoilusta eri kannattajien välillä.

Vihreät taas on muuttunut saksalaiseen valtavirtaan sopivammaksi. 1900-luvun vihreät olivat usein vaihtoehtoväkeä, jotka taistelivat valtavirtaa vastaan. Nykysukupolven vihreät johtajat ovat tottuneet tekemään yhteistyötä muiden kanssa.

Vihreät on nyt mukana osavaltiohallituksessa johtamassa yhdeksää Saksan 16 osavaltiosta. AfD:n nousu on myös saanut yhä useamman saksalaisen kannattamaan selvästi EU- ja ulkomaalaismyönteistä politiikkaa.

Vanhan SPD:n kokoiseksi suurpuolueeksi vihreistä ei silti ole. Bertelsmann-säätiön mukaan 80 prosenttia saksalaisista voisi kuvitella äänestävänsä SPD:tä. Der Spiegelin teettämän tutkimuksen mukaan vain 47 prosenttia saksalaisista voisi kuvitella äänestävänsä vihreitä liittopäivävaaleissa.

Vihreät on myös korostetusti länsisaksalaisten puolue. Idän osavaltioissa, joissa AfD elää parhaiten, vihreät ovat vähissä.