Keski-Pohjanmaalle luvassa lumisadetta – virittäydy tunnelmaan Friggin upouudella videolla



Anni Saari

Torstaiaamu saattaa sääennusteiden mukaan valjeta Keski-pohjanmaalla valkoisena. Lumiseen tunnelmaan voi eläytyä kansanmusiikkiyhtye Friggin uudella videolla When the Land is White with Snow.

Katso video täältä.

When the Land is White with Snow on englantilaisen Chris Woodin säveltämä ja Esko Järvelän sovittama. Se kuvaa talven tuloa, kiireettömyyttä ja rauhaa.

Kappale muistuttaa toivottavasti myös säätilan huomioimisesta liikenteessä.

When the Land is White with Snow on ensimmäinen singlejulkaisu Friggin 16.11. ilmestyvältä joulualbumilta. Yhtye tekee myös kiertueen, jonka laulusolisteina ovat Johanna Försti ja Timo Rautiainen. Keski-Pohjanmaalla Frigg esiintyy Kansantaiteenkeskuksessa 30.11.

Friggin jäsenet ovat Alina Järvelä, Esko Järvelä, Tommi Asplund ja Tero Hyväluoma, viulu, Petri Prauda, mandoliini, säkkipillit ja cittern, Anssi Salminen, kitara ja Juho Kivivuori, basso. Valtaosa jäsenistä on kotoisin Keski-Pohjanmaalta.