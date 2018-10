Influenssarokotteet loppuivat kesken, koska toimitukset myöhästyivät – THL: Jakelu jatkuu ensi viikolla

Vanessa Valkama

Influenssarokotteet ovat loppuneet tällä viikolla kesken toimitusvaikeuksien takia. Ensimmäinen erä rokotteita meni nopeasti, ja seuraavaa ei ole saatu vielä jakeluun, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokotejakelun koordinaattori Viivi Isoniemelä.

Jakeluongelma on koskenut koko Suomea. Isoniemelän mukaan influenssarokotteiden toimitukset ovat olleet tänä syksynä alusta asti pari viikkoa myöhässä.

Kaikkiaan rokoteannoksia tulee Suomeen 1,7 miljoonaa annosta kolmessa erässä. Ensimmäinen lokakuun alussa saapunut erä on jo jaettu, ja toinen erä rokotteita saatiin maahan viime viikon lopulla.

Se odottaa jakeluun lähtöä. Maahan tulleet rokotteet pitää tarkastaa, ennen kuin jakelu päästään aloittamaan. Kun ollaan jo tässä vaiheessa viikkoa, rokotteita on vaikea saada enää jakeluun, Isoniemelä kertoo.

Jakelu jatkuu ensi viikolla

Jakelutauon takia esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on jouduttu perumaan hoitohenkilökunnan tämän viikon influenssarokotukset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Ensimmäisen ja toisen toimituksen välissä oli sen verran katkoa, että ehdimme jakaa ensimmäiset pois alta. Jakelu jatkuu niin nopeasti kuin saamme rokotteet liikkeelle, Isoniemelä kertoo.

Isoniemelän mukaan influenssarokotteiden jakelu saadaan jatkumaan ensi viikolla.

Sen pidempää katkoa ei pitäisi olla tulossa. Ikävään väliinhän tämä tuli, Isoniemelä sanoo

Rokotteet tulevat, kun saamme ne jakeluun. En tiedä, mistä alkuperäinen valmistajan viivästys johtui.

THL suosittelee rokotuksia marraskuulle

Jotkut kunnat ovat aloittaneet influenssarokotukset jo tällä viikolla. Myös terveydenhuollon ammattilaisten rokotuksia on jo järjestetty, koska ne halutaan saada kuntoon, ennen kuin kausi alkaa. THL:n suositus on, että influenssarokotukset aloitettaisiin vasta marraskuussa, jotta rokotteet on varmasti saatu jaettua sairaanhoitopiireihin ja edelleen kuntiin.

Silloin voidaan olla varmoja siitä, että rokotteita varmasti riittää. Jakelutauko osoittaa, että kun 1,7 miljoonaa annosta tilataan Suomeen, niitä ei saada hetkessä kaikkiin rokotuspisteisiin. Siksi isot rokotustilaisuudet olisi hyvä järjestää vasta marraskuussa, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

Rokotteiden kuljetusketju on pitkä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tarkistaa jokaisen Suomeen saapuvan rokote-erän, ennen kuin se voidaan toimittaa sairaaloiden apteekkeihin ja lääkekeskuksiin ja niistä eteenpäin esimerkiksi terveyskeskuksiin.

Tähän mennessä kaksi tapausta

Ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan influenssarokote pitäisi ottaa mielellään viimeistään kaksi viikkoa ennen influenssakauden alkua, koska suojan muodostumisessa menee pari viikkoa.

Kausi alkaa yleensä kunnolla vasta vuodenvaihteessa. Viime vuonna kausi alkoi muutamalla laitosepidemialla jo syys-lokakuussa.

Kauden alku vaihtelee vuosittain paljonkin. Joskus kausi on alkanut vasta joululomien aikaan. Yksittäisiä tapauksia on ympäri vuoden, koska ihmiset matkustelevat paljon. Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssakausi on meidän kesäaikanamme, Nohynek kertoo.

Vielä Influenssaepidemia ei ole alkanut. Tähän mennessä THL:n tietoon on tullut muutama influenssatapaus, joista kaksi influenssa A -tapausta tällä viikolla.