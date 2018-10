New York Times: Bill ja Hillary Clintonin postista löytyi räjähde – myös Obaman toimistolle suunnattiin lähetys



Markku Uhari

Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja hänen puolisonsa, entisen ulkoministeri Hillary Clintonin postista on löytynyt räjähde, kertoo The New York Timeskeskiviikkona.

Lehti kertoo viranomaislähteisiin vedoten, että räjähteen löysi keskiviikkoaamuna teknikko, jonka tehtävänä on käydä läpi Clintoneille suunnattua postia. Clintonit asuvat New Yorkin kaupungin esikaupunkialueella.

Räjähtävän esineen tarkka löytöpaikka on toistaiseksi epäselvä.

Samanlainen räjähtävä laite toimitettiin myös entisen presidentti Barack Obaman toimistolle.

Räjähde on lehden tietojen mukaan samankaltainen kuin mikä oli suunnattu newyorkilaiselle miljardöörille George Sorosille alkuviikosta.