Nuoret mukaan johtajien arkeen Kokkolassa, Pietarsaaressa, Kannuksessa ja Pedersöressä



Hanna Rautio

Pohjanmaan kauppakamari, Kokkolan ja Vaasan nuorkauppakamarit sekä YES Pohjanmaa toteuttavat ensi viikolla Päivä johtajana -kampanjan, jossa lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret pääsevät päiväksi mukaan johtajan arkeen.

Johtaja tarjoaa nuorelle esimerkin siitä, millaista johtajuutta ja millaisia taitoja työelämässä tarvitaan. Nuorelle päivä on puolestaan henkilökohtainen haaste ja mahdollisuus miettiä, mitä johtajuus tarkoittaa käytännössä. Päivä tarjoaa myös mahdollisuuden saada eväitä oman työuran rakentamiseen.

Keski-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta kampanjaan saatiin hakemuksia 46 johtajalta ja 70 nuorelta. Näistä on muodostettu yhteensä 46 nuori-johtaja -paria. Johtajia ja nuoria on mukana Kokkolasta, Kannuksesta, Pedersörestä, Pietarsaaresta sekä seitsemästä muusta Pohjanmaan maakunnan kaupungista. Joukossa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä pareja.

Muun muassa Keskipohjanmaa ja mainostoimisto Creamedia ovat mukana kampanjassa.