Lukijan mielipide: Kiitos teille hoitotyötä tekevät – Jokainen meistä tarvitsee kerran apua ja toisten hoivaa



Toimivan yhteiskunnan yhtenä tärkeänä mittarina on se, kuinka huolehditaan vanhuksista ja heikoimmista.

Meillä täällä Suomessa on ammattitaitoiset työntekijät hoivatyön eri alueilla. Kahden erilaisen lapsen vanhempina olemme yhdessä puolisoni kanssa kokeneet, miten hyvää huolenpitoa lapsemme ovat saaneet sosiaali- ja terveyden huollon eri alueilla, puhumattakaan hoitokotien arvokkaasta hoidosta.

Osataanko ja halutaanko tässä jatkuvien resurssien karsimisen pyörteessä, kiinnittää tarpeeksi huomiota hoitotyössä olevien asemaan ja jaksamiseen?

Meneillään on paljon puhuttanut sote-uudistus. Tämän uudistuksen aikana on syytä pohtia kaiken muun suunnittelun keskellä hoitoaloilla työskentelevien, ja nimenomaan perustyössä olevien hoitoalan ammattilaisten jaksamista, ja heidän motivointiaan.

Hoitoalalla työskentelevien resursseja on viimevuosina vähennetty, jonka seurauksena kiire, ja työtehtävien määrä on lisääntynyt hoitotyötä tekevillä. Pitää tehdä enemmän kuin ehtii ja jaksaa, mikä tuo ahdistusta ja riittämättömyyden tunnetta. Tämä on ymmärrettävää, koska hoitotyö on ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista, jolloin hoitajana haluaisi edes hetkeksi jäädä vaihtamaan ajatuksia vanhuksen tai potilaan kanssa. Onhan ihminen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus.

Pääosin alalle hakeutuvilla on ammattia valitessaan myös sisäinen kutsumus ja sydämen halu palvella ja auttaa lähimmäisiä. Tällaista empaattisuuden lahjaa ei ole kaikilla, se on arvokas ominaisuus ja lahja ihmisellä.

Maassamme vanhusten määrä lisääntyy ja edelleen syntyy erilaisia lähimmäisiä, joille kuuluu ihmisarvoinen elämä. Paljon enemmän tulisi kiinnittää huomiota hoitotyössä olevien jaksamiseen, ja tukea hoitotyöhön kutsumusta tuntevien naisten ja miesten ammatinvalintaa, ja korostaa yhä enemmän koulutuksessa hoivatyön arvoa, ja myös vastuullisuutta. Tulevaisuutta peilatessahan näyttää yhä varmemmin siltä, että hoitotyön tarve tulee entisestään lisääntymään.

Tekniikan kehitys ei koskaan korvaa ammattitaitoisen, ja empaattisen hoitotyöntekijän läsnäoloa itsessään särkyneen tai sairaan lähimmäisen vierellä.

Kiitos teille hoidon ammattilaiset eri puolilla siitä, että monien muutosten keskellä jaksatte toteuttaa kutsumustanne, ja palvella lähimmäisiä yhdessä ajallisen elämän arvokkaimmassa tehtävässä. Jokainen meistä tarvitsee kerran apua ja toisten hoivaa, nekin jotka tänään tekevät hyväkuntoisina päätöksiä yhteiskuntamme rakennemuutoksista.

Tapani Kirsilä

kappalainen