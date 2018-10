John Cagen kulttiteos 4.33 kuullaan marraskuussa RUSK-tapahtumassa – Pietarsaaressa toimiva tapahtuma valittiin Finland Festivalsin jäseneksi



Rusk:in pääareena on Schaumansali.

Anni Saari (KP)

Kamarimusiikkitapahtuma RUSK on hyväksytty Finland Festivalsin jäseneksi alkaen vuodesta 2019. Finland Festivals on katto-organisaatio, johon kuuluu lähes sata tapahtumaa. Mukana on niin tanssin, teatterin, kuvataiteen, kirjallisuuden kuin musiikinkin alan tekijöitä.

RUSK järjestetään tänä vuonna 20.-24.11. Lavalle nousevat Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri sekä mm. viulistit Elina Vähälä ja Hugo Ticciati, alttoviulisti Andres Kaljuste, sellisti Nicolas Altstaedt ja kapellimestari Simon Crawford-Phillips.

Taiteelliset johtajat Sebastian Fagerlund ja Christoffer Sundqvist ovat luoneet ohjelmistoon kattauksen teemasäveltäjä Erkki-Sven Tüürin tuotannon ympärille. Tüürilta kuullaan mm. Suomen ensiesitys Lichtturme II -teoksesta.

RUSK:in teema on tänä vuonna "aallot murtuvat". Säveltäjänimien joukossa ovat Tüürin lisäksi mm. Penderecki, Jaakko Kuusista, J.S.Bach ja Arnold Schönberg. Scaumansalissa kuullaan myös John Cagen kulttiteos 4,33, jossa ei soiteta yhtään ääntä.