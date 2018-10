Nallekarhut seikkailevat Teatteri Iltatähdessä – ensi-illassa Urpo, Turpo ja Barbi



Maria Store

Näytelmä pohjautuu Hannele Huovin Urpo ja Turpo -lastenkirjoihin. Se kertoo kahdesta leikkikarhusta, Urposta ja Turposta, ja heidän muista leluystävistään.

– Esityksen teemana on ystävyys ja muiden hyväksyminen sellaisena kuin he ovat, kertoo näytelmän ohjaava Aulimaria Elo-Vikström.

– Näytelmän viesti on hyvä ja teemat sellaisia, että niitä kannattaa käsitellä, vaikka ne itsestä tuntuivatkin aluksi korneilta.

Käsikirjoitus perustuu Hannele Huovin kirjoihin Urpo, Turpo ja Ihanaa ja Urpo, Turpo ja Hirmuinen Äm. Näytelmä on Seppo Ilmari Siitosen dramatisoima.

– Teksti on tosi hyvä. Se synnyttää paljon toimintaa ja on helposti samaistuttava. Siitä on ollut helppo innostua.

Ensimmäisellä puoliajalla tutustutaan Ihanaa-heppaan, joka ei osaa laukata ja jolla on puhevika. Sille leikkikarhut opettavat hevostaitoja.

Toisella puoliajalla Urpo ja Turpo ryhtyvät ritareiksi ja tutustuvat lastenhuoneeseen ilmestyneeseen hirmuiseen Äm-kummitukseen.

Karhujen temmeltäessä lastenhuone muuntautuu milloin preeriaksi milloin ritarilinnaksi, välillä seilataan maton poikki etsimään aarretta. Barbi, Apina ja muut leikkikalut touhuavat mukana karhujen johtamissa leikeissä.

Lavastuksen ja puvustuksen suunnittelusta on vastannut Minttu Nikula.

– Lavalla nähdään lastenhuone leikkikalujen perspektiivistä, kertoo Elo-Vikström.

Urpona nähdään Johanna Niskala ja Turpona Tuija Hanhikoski. Lavalla nähdään kahdeksan näyttelijää, niin tuttuja kasvoja kuin uusiakin harrastajia.

Näytelmä sisältää paljon lauluja ja ne tulevat Hannele Huovin Urpon ja Turpon laulukirjasta. Laulut ovat Hovin sanoittamia ja Soili Perkiön säveltämiä. Iltatähdellä lauluja säestää Tuija Hanhikoski.

– Näytelmää voi kutsua musiikkinäytelmäksi, sen verran paljon siinä lauletaan. Toivon, että joissakin lauluissa yleisökin rohkaistuu laulamaan mukana.

Urpo ja Turpo -kirjat ovat Elo-Vikströmille tuttuja lapsuudesta lähtien.

– Tykkäsin kirjoista sekä myös niiden pohjalta tehdystä animaatiosarjasta. Kirjat tulivat uudelleen ajankohtaiseksi, kun oma tyttäreni on ryhtynyt niitä lukemaan ja rakastunut niihin.

Elo-Vikström kuvailee itseään lastenkulttuurin tekijäksi. Hän on tehnyt esimerkiksi paljon sanataidetta.

– Olen tehnyt erilaisia esityksiä lasten kanssa. Seuraava luonteva askel oli tehdä esitys lapsille.

Esitys sopii yli 3-vuotiaille. Näytelmän ensi-ilta on 28. lokakuuta ja sen jälkeen esityksiä on vielä yhdeksän.