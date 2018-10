Sara Heusala kisaa Idolsissa tänään esitettävässä jaksossa – "Ihan mahtavaa, ihana fiilis"



Maria Store

Sara Heusalalla on vieläkin epätodellinen olo. 18-vuotias Heusala selvitti tiensä kymmenen parhaan joukkoon Idols-laulukilpailussa.

Viime viikolla esitetyssä jaksossa Heusala lauloi Bad day -kappaleen ja sai tuomareilta kehuja. Tuomaristossa istuva Jannika B kehui Heusalaa kympin tytöksi.

– Ihan mahtavaa, ihana fiilis, Heusala toteaa.

Seuraavaksi hänet nähdään tositoimissa tänään keskiviikkona Nelosella esitettävässä jaksossa. Jakso on kuvattu Yrjönkadun uimahallissa.

– Siellä oli tosin lämmin ja huuruinen tunnelma, Heusala kertoo naureskellen.

Kaustisen musiikkilukiossa viimeistä vuottaan opiskeleva Heusala sanoo aina tykänneensä laulamisesta.

– Musiikkilukiosta olen saanut hyvä eväät. Siellä olen eniten potkinut itseäni persuksille, tekemään töitä. Olen tehnyt paljon töitä lauluni eteen.

Laulukilpailuun Heusala lähti ystävänsä rohkaisemana ja he lähtivätkin koelauluihin yhdessä. Heusala pääsi tuomariston eteen esiraadin kautta.

– Siellä pudotettiin pois todella iso sakki, vain pieni osa pääsi tuomariston eteen. Odotimme tuloksia kolme tuntia, se oli aika raastavaa.

Pitkän päivän ja monen tunnin odottelun jälkeen Heusala pääsi tuomariston eteen.

– Olin sitä ennen väsynyt, turtunut ja nälkäinen, mutta jännityksen iskiessä sain yhtäkkiä energiapiikin. Tuomariston edessä minua jännitti hirveästi ja minulla oli kova jano. Minulle sanottiin kuitenkin, että se on turvallinen ympäristö ja pyysinkin tuomareilta vettä. En tiennyt, että se näytettäisiin tv:ssä, se vähän hävettää, Heusala kertoo naurahtaen.

Heusala sanoo jännittävänsä kaikkia esiintymisiään.

– Jokainen esiintyminen on minulle tärkeä. Eräs viisas mies sanoi minulle kerran, että jos et koskaan jännitä, se tarkoittaa sitä, että et arvosta yleisöäsi.

Laulajana Heusala sanoo haluavansa tehdä musiikkia monipuolisesti.

– Haluan tehdä jotain uutta ja omannäköistä. Unelmani on olla laulaja ja tehdä musiikkia. Toivottavasti ovet aukeavat tätä kautta.