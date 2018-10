Keijo kasvoi kahden kulttuurin välissä – ja oppi jotakin tärkeää



Outi Airola

Yli viisikymppisten ikäluokka Kokkolassa muistaa paremmin kuin hyvin Höylin perheen. Höylin ja Fannyn rakkaustarina oli sodan jälkeisessä Suomessa erikoinen: romanityttö Fanny rakastui valkolaispoika Höyliin, nuori pari karkasi ja perusti perheen Kokkolaan.

– Pikku hiljaa heidän ratkaisunsa hyväksyttiin molemmilla puolilla. Isä oli valtavan kiltti mies, josta tykkäsivät niin romanit kuin valtaväestö. Se onkin ehkä syy siihen, että meidän pojat on aina hyväksytty eri lailla valtaväestön keskuudessa kuin muu romaniväestö, kertoo Keijo Keiski.

Hän on palannut kotikaupunkiinsa yli 40 vuoden poissaolon jälkeen. Mieleen nousee paljon muistoja perheen elämästä Kokkolassa. Höyli ja Fanny saivat kaikkiaan kuusi lasta, jotka imivät vaikutteita molemmista kulttuureista. Veikko, Osvald, Vilho, Gunnar, Aili ja Helena saivat valita itse oman tiensä.

– Meillä on yksi sisko, jolla on kantasuomalainen aviomies ja he on eläneet täysin valtaväestön elämää. Muut meistä ovat valinneet puolisokseen romanin, eli ehkä äidin perintö on ollut voimakkaampi, arvioi Keijo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Pelisäännöt ja elämänohjeet olivat kotona selvät.

– Opimme sen, että kukaan ei ole toista parempi tai huonompi. Meillä on määrätyt tavat, kuten valtaväestölläkin, esimerkiksi vanhemman ihmisen kunnioitus on tärkeää. Opimme kuitenkin elämään kahden kulttuurin keskellä.

Paluu Kokkolaan on ollut vaikea. Se ei johdu kotikaupungista, vaan elämäntilanteesta. Keijo lähti Tukholmaan keväällä 1978, kun rakkaus Helena-vaimoon syttyi.

– Olimme tunteneet jo kauan, mutta yhtäkkiä se tapahtui, kuin sormia napsauttamalla. Muutimme ensin Pohjois-Ruotsiin, sieltä Tukholmaan, jossa elimme neljäkymmentä vuotta yhdessä, kertoo Keijo.

Mikä sai nuoren parin jättämään kotikaupungin taakseen?

– Helena ehkä pelkäsi, että viettäisin raikulielämää Kokkolassa, kun olin ollut aika villi. Ruotsissa Helena teki minusta sen rauhallisen miehen, mikä olen tänään. Meidän elämämme oli tasaista ja hyvää ja siitä saan kiittää vaimoani, sanoo Keijo.

Helena sairastui vakavasti ja menehtyi keväällä, mutta ennätti toivoa hautapaikakseen kotikaupunkinsa Pietarsaaren. Keijo toteutti toiveen ja päätti jäädä Kokkolaan.

– Nyt olen täällä ja ratkaisu tuntuu hyvältä, kiittelee Keijo.

Keijo ja Helena saivat Ruotsissa yhden pojan, jonka nimeksi tuli Dimitri. Dimitristä tuli laulaja ja hän on asettunut Suomeen myös.

– Meidän laulava poika! Dimitri on ollut meille ilon aihe pienestä saakka, erittäin tärkeä ja rakas.

Dimitri Keiski on menestynyt musiikin saralla, ja Keijo on siitä iloinen. Hän pitää tärkeänä sitä, että menestys ei nouse hattuun.

– Olen sanonut monesti Tapio Rautavaaraa lainaten, että nöyrä pitää olla, mutta nöyristellä ei saa. Ihmisen tulee aina olla oma itsensä ja muiden kanssa tässä elämässä samalla tasolla. Jumalan edessä olemme kaikki samanarvoisia, huomauttaa mies.

Ruotsissa Keijo teki sekalaisia pätkätöitä, yrityksiä oli myös kaupan ja ravitallien saralla.

– Olihan se kokemus muiden mukana, mutta se on niin rahakasta ja riskialtista hommaa, jossa on suuret menot ja epävarmat tulot. Jos ei ole voitokasta hevosta, alalla on vaikea pysyä. Mutta – vieläkin tulee halu valjastaa hevonen ja päästä metsätielle ajelemaan, jos näkee maantien varrella pienen hiekkatien, nauraa Keijo.

Työelämästä hänellä on hyviä ja huonoja kokemuksia.

– Vieläkin on sitä, että jos paikkaan on toinen hakija, joka kuuluu valtaväestöön, ei sitä työpaikkaa kyllä romani saa. Toivottavasti asia muuttuu pikku hiljaa.

Hän muistaa omasta nuoruudestaan tapauksen, joka kaivelee vieläkin.

– Huomasin työnvälitystoimistossa, että juoksupojan paikka oli auki. Soitin saman tien ja sain paikan. Juoksin sinne, matkaa oli vain 200 metriä. Omistaja katsoi minua ja sanoi, että paikka oli jo täytetty. Se tapaus vaikutti paljon minun tunnemaailmaani, kertoo Keijo.

Nyt Keijo on saanut asunnon Kokkolasta ja asettunut aloilleen. Kotikaupunki tuntuu mukavalta, vaikka tuttu elämänkumppani puuttuu viereltä.

– Yksinäisyyteen on vaikea tottua. Me olimme hirveän paljon yhdessä, vain harvoin erillämme. Kun pari päivää sitten täytin vuosia, ensimäistä kertaa Helena ei tullutkaan toivottamaan hyvää syntymäpäivää.

Hän on kuitenkin kiitollinen menneistä päivistä.

– On niin paljon hienoja muistoja, joiden kanssa on hyvä elää, sanoo Keijo.

Hän ei aluksi arvannut, kuinka hyvä ratkaisu kotikaupunkiin muutto olisi.

– Nyt tiedän tulleeni kotiin. Ihmiset ovat tulleet juttelemaan ja kaveripiiriä on jo löytynyt. On valtavan hyvä tunne, että on saanut tulla takaisin paikkaan, jossa hyväksytään.